Erdoğan'ın kaldığı otelin sahibi: Biz çok korktuk, ama Cumhurbaşkanımız sakindi; nasıl gitti anlamadım

Darbe girişiminin yapıldığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'teki otelden ayrılışına kadar yanında olanlardan, Grand Yazıcı’nın patronu Serkan Yazıcı, “Biz çok fazla korktuk. Cumhurbaşkanımız sakindi. Nasıl gitti ben anlamadım. O kadar korkunç bir durumda, çok büyük bir cesaret ister” dedi.

Serkan Yazıcı, çevresinde bulunanların darbe girişimi nedeniyle büyük bir korku yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hiç panik yapmadığını hatta onları sakinleştiren isim olduğunu söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın 5 günlük tatil için gittiği Marmaris'teki Grand Yazıcı otelinin sahini Yazıcı, “Aklıma her şey gelirdi de böyle bir şey gelmezdi” diye anlattı. En sakin ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

"Buradan gitmesi mucizeydi"

“Her şeyden önce şunu söyleyeyim, o gece Cumhurbaşkanımız ve yanında olan herkes ölümü göze almıştı. Yanındakiler canları pahasına Cumhurbaşkanını çıkarmak için göğüs gerdi. Bana göre bir mucizeydi buradan gitmesi. 5 gündür oteldeydi. Aslında otelde değil, otel bölgemizdeki bir evde kalıyordu. Ben kendisini, “Yorgun görünüyorsunuz, bir tatile ihtiyacınız var” diyerek ikna etmiştim. “Kimseyi rahatsız etmeden yapabilirsek...” demişti. O güne kadar da burada olduğu bilinmediği için, kimseyi rahatsız etmemek adına pek güvenlik önlemi yoktu. Ertesi gün zaten gidecekti. Aynı gün burada olduğu duyuldu. Bunun üzerine hızla güvenlik önlemleri artırıldı. Evin etrafında sivil kıyafetli birkaç koruma vardı öncesinde.”

“İlk haberi alan biziz” diyen Yazıcı, darbe girişiminin Marmaris’e ulaştığı o anla ilgili olarak, “Koruma baş müdürüne haber geldiğinde ben de yanındaydım. Koruma baş müdürü hemen eve girdi” dedi. Haberi duyar duymaz, kendisinin ailesini bölgeden kurtarma refleksiyle onları güvenli bir yere almak için çaba sarf ettiğini anlatan Yazıcı, ardından hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı eve gelerek içeriye girdiğini söyledi. Yazıcı, o anları şu sözlerle anlattı:

"Tarihe tanıklık ediyorsun"

“Biz eve girip çıkmıyorduk hiç. O gün ilk defa bu olaylar yaşanıp girilip çıkılırken girdim. Beni görünce yanına çağırdı. "Bir tarihe tanıklık ediyorsun" dedi. Hanımefendi, Cumhurbaşkanımızın kızı, damadı, Özel Kalem Müdürü Hasan Bey (Doğan) oradaydı. Helalleştiler.. O an “Buradan zor çıkarız” diye düşündüm. Beyefendinin talimatlarını dinledim hep. Çok sakindi. Biz çok fazla korktuk, “Nereden gideceğiz” diye düşünüyordum. “Ne olursa olur oğlum. Bu iş Türkiye için ya hayırlı olur ya da kefenimizi biz zaten giydik” dedi. İki saatin içinde karar verdi. Bütün kararları da kendisi aldı.”

İlk yayın Marmaris'ten yapıldı

O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Marmaris’in kuytu yolları da düşünülerek “Belki başka bir noktadan gidilebilir, mesela bir adaya geçip oradan” şeklinde öneriler sunulduğunu hatırlatan Serkan Yazıcı, buna Cumhurbaşkanı’nın tepki gösterdiğini söyledi:

“Çok kızdı, çok sinirlendi. Aslında burada gidilecek tek bir yol var, başka yol yok, her yer de kesilmiş. Başka bir çıkış için öneriler konuşuluyordu. Tüm bunlara rağmen hiçbir paniği yoktu, hatta bizi rahatlatan da kendisi oldu. Hiçbir şekilde geri adım atmadı. Nasıl gitti ben anlamadım. O kadar korkunç bir durumda, çok büyük bir cesaret ister.”

Televizyona telefonla bağlanarak video konferansla yapılan ilk yayının da Marmaris’teki evden yapıldığını ifade eden Yazıcı, “Aslında ondan önce basın yayın organları çağrılmıştı ancak ne olduysa o yayınlar iletilemedi. Ondan sonra bir süre kalındı, kendisi planlarını yapıp kararlarını verip çıktı. Bu kararı verip ayrıldıktan sonra, 15-20 dakika sonra helikopterlerle, darbeciler baskına geldi.

"Helikopterde 40 bordo bereli, 50 bin mermi vardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele düzenlenen operasyona katılan askerlere, “Önemli bir terörist yöneticisine operasyon yapacağız” denildiği, yaklaşık 40 bordo berelinin 50 bin mermi ve çeşitli mühimmatlarla donatılmış helikopterlerle gittiği belirlendi. Operasyona katılan askerlere ordunun yönetime el koyduğunun ve Erdoğan’ı yakalamak için geldiklerinin söylendiği, Tümgeneral Sönmezateş’in de helikopterden operasyonu yönettiği tespit edildi. Erdoğan’ın otelden ayrılması üzerine çıkan çatışmada 2 polis şehit oldu. Darbeci askerlerin yakalanması için ilçede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Marmaris’teki otele yapılan saldırıya katılan MAK timinde görevli olan ve daha sonra İzmir’de yakalanan Hava Astsubay Selman Çankaya ifadesinde, kendilerine gün içinde terör operasyonuna gidecekleri söylenip hazırlık yaptırıldığını kaydederek, “Ancak Tümgeneral Sönmezateş, gelip darbe olduğunu söyleyince bir devlet büyüğünü almaya gittiğimizi anlamıştık” dedi. Çankaya, “Helikopterler bizi timler halinde yere indirdi. Yoğun ateş altında kalmıştık. Telsizden operasyon düzenlediğimiz kişinin ayrıldığı bilgisini edinince geri çekilmeye karar verdik. Helikopterler yerden açılan yoğun ateşten dolayı alçalamadı. Farklı noktalara kaçmaya karar verdik. Ben ormanlık alana kaçtım” şeklinde konuştu.