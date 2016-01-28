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Politika

Erdoğan'ın kabul etmediği Milli Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı talebi AKP'li Miroğlu'ndan gelmiş

Erdoğan: Zaten tüm bakanlıklarımız Milli Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı şeklinde çalışıyor

28 Ocak 2016 17:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta akademisyenler ve aydınlarla toplantısında gündeme gelen “Milli Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı” önerisi AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’ndan geldiği ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda geçen hafta akademisyen ve aydınlarla yaptığı görüşme sonrasında açıklamada bulunan Erdoğan, toplantıda, Milli Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı önerisi sunulduğunu açıklamıştı. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde önerinin Orhan Miroğlu’ndan geldiğini yazdı. T24’e açıklamada bulunan Orhan Miroğlu da talebninin kabul edilmediğini söyledi. Miroğlu, “2005’ten bu yana Kürt sorununun çözümü için atılan adımların bu bakanlık altında toplanmasını talep ettim. Ancak sayın Cumhurbaşkanımız, bu öneriyi kabul etmeyerek, ‘İlgili tüm bakanlıklarımız zaten bu şekilde çalışıyor. Milli Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı da kursak bundan başka ne yapılabilir' cevabını verdi” diye konuştu.

 

 

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