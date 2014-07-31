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Erdoğan'ın İzmir mitinginde 150 bin kutu soğuk çay dağıtılacak

AKP'nin İzmir'de düzenleyeceği mitingde katılımcılara üç püskürtme makinesinden gül suyu sıkılacak

31 Temmuz 2014 20:07

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın 2 Ağustos Cumartesi günü İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı mitingte katılımcılar soğuk çay ile serinletilecek.

Hürriyet'te yer alan haberde AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, 150 bin kutu soğuk çay siparişi verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de İzmirliler’den oy isteyecek. Sıcaklığın 32 derece olması beklenen mitingte katılımcıların üzerine üç püskürtme makinesi ile gül suyu sıkılacak.

Mitinge katılanlara soğuk pet şişe suyun yanısıra soğuk çay verilecek. Ak Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, 150 bin adet soğuk çay siparişi verdiklerini söyledi. Mitinge gelenlere Erdoğan logolu tişört ve şapka da verilecek.

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