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Ekonomi

Erdoğan'ın iş adamlarına istihdam çağrısına Kurtulmuş'tan destek: Bu bir milli seferberliktir

Erdoğan, iş adamlarına "Söz verip de yerine getirmeyenleri ifşa edeceğim" diye seslenmişti

20 Şubat 2017 21:39

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te iş insanlarından 15 bin ek istihdam sözü aldığını ifade ederek söylediği “Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim" sözleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Kurtulmuş, “Bu bir milli seferberliktir. Bütün iş adamı arkadaşlarımızın en az bizim kadar bu konuya hassasiyetle eğileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun ardından konuşan Kurtulmuş’un konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Ben de o toplantıdayım. Çok keyifli bir toplantı oldu. Türkiye’nin neredeyse yüzde 85’ini oluşturan iş adamlarından alınan sözler… Bazıları kendi şirketlerine ne kadar istihdam vereceklerini söylediler. Onların hepsi kayıtlı. Sadece işsiz arkadaşlarımıza iş vermek değil, ekonomik olarak güçlenmemizin adımıdır. Hepsi deftere yazıldı. Bu iş adamları ilgili kişiler tarafından bunlar takip edilecek, teşvik edilecek ve inşallah sonuç alacağız. Cumhurbaşkanımız yarışta bu odaların daha hızlı katılmaları için onları teşvik ediyor. Deşifre ederim sözünü bir de tersten okuyun. Umarız bu olumlu katkıyı görmüş oluruz. "

"Bu bir milli seferberliktir. Bütün iş adamı arkadaşlarımızın en az bizim kadar bu konuya hassasiyetle eğileceklerini düşünüyorum. Sadece işsiz olan vatandaşlara iş verme meselesi değil. Bu adımla ilgili verilen sözler de defterlere yazıldı. Takip edilecek. Teşvik etmek için bu iş adamları takip edilecek. Ve inşallah sonuç alacağız. Sayın cumhurbaşkanı bu odaların yarışa katılmaları için teşvik ediyor."

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