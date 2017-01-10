Erdoğan'ın 'İnlerine gireceğiz' açıklaması hakkında suç duyurusunda bulunan 21 kişiye soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 11 Şubat 2014 tarihinde yaptığı "İnlerine gireceğiz" açıklamasının ardından Antalya Asliye Hukuk Mahkemeai’ne tazminat davası açan ‘FETÖ’ şüphelisi 21 kişi hakkında soruşturma açıldı. 9'u daha önce ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında tutuklanan 21 şüpheli için savcılık talimatıyla bu sabah başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik bugün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Aralarında şoför, kuaför, esnaf, öğretmen, muhtar ve serbest meslek mensuplarının bulunduğu H.K., A.K., E.K., M.S., N.H., S.T., İ.K., A.D., N.Ö., S.A., H.E. ve M.Ç. isimli 12 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldığı, 8 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Diğer 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bugün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 12 şüphelinin haricinde 9 şüpheli hakkında daha önceden soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturmaların halen devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 21 şüphelinin ayrı ayrı açtıkları davanın Avukatı şüpheli S.B.A. hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığınca halen devam eden soruşturma bulunduğu, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.