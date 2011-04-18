Erdoğan'ın iki yeni şehir projesi, Master Plan'da saklı

T24

‘KARTAL HAYATIMIN PROJESİ’



Geometrik teknokent!



İstanbullular önceki gün seçim beyannamesini açıklayan Başbakan Erdoğan’ın uzun zamandır sır gibi saklanan ‘çılgın proje’yi de anlatmasını bekliyordu. Nitekim Erdoğan İstanbul’la ilgili yeni bir plandan bahsetti, fakat bunun ‘çılgın proje’ olmadığını, onu 27 Nisan’da açıklayacağını da ekledi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:Başbakan’ın açıkladığı plan İstanbul’da iki yeni şehir kurulmasını içeriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metropolitan Planlama (İMP) yetkililerine göre ise bu projenin temeli Master Plan’da atılı.13 Şubat 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 103 sayılı kararı ile kabul edilen 1/100.000 Ölçekli istanbul Çevre Düzeni Planı, 15 Haziran 2009’da Başkan Kadir Topbaş tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. ‘İstanbul Anayasası’ diye nitelendirilenplan, kentin gelecekte nasıl görünüm kazanacağını belirliyor.Planda İstanbul’un iki ayrı yakasında yerleşime teşvik edilen iki bölgesi var. Biri Silivri, diğeri Kartal. Silivri’de tarımsal alanların korunmasına hassasiyet gösterileceğinden yapılaşma dikey yapılacak ve yüksek binalara izin verilecek. Kartal’da ise ünlü Iraklı mimar Zaha Hadid’in gerçekleştirdiği Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak.2006’da yapılmaya başlanan planda İstanbul’un 16 milyon nüfusu taşıyabileceği düşünülmüş. Nüfus dağılımı Avrupa yakasında 10, Anadolu’da 6 milyon olarak tasarlanmış. Nitekim Başbakan İstanbul’un nüfusunun 17 milyona doğru artacağını belirterek, “Bunu düşünerek, İstanbul’da 2 yeni şehir kuracağız. Biri Avrupa, biri Anadolu’da” dedi.: Planda, Silivri’ye kurulacak üçüncü havaalanı ile Boğaz’ın kuzeyinden geçecek üçüncü köprü nedeniyle “yükselen değer” olarak tanımlanan iki bölge daha var. Bunlardan biri Gaziosmanpaşa-Arnavutköy, diğeri ise Başakşehir-Kayabaşı.İstanbul’da iki yaka arasındaki geçiş ihtiyacını en aza indirecek planlar da mevcut. İşyeri ve meskenin aynı yakada olması sağlanacak. Örneğin Anadolu yakası finans merkezi olarak planlanırken, bu sektörde çalışanların standardına uygun ve yeterli konut üretimi yapılacak.1950’de Bağdat doğumlu Zaha Hadid, Londra Architectural Associaton okulunda mimarlık okudu. Graduate School of Design, Harvard ve Illinois gibi prestijli üniversitelerde ders verdi. Şu anda Viyanada uygulamalı sanatlar üniversitesinde profesörlük yapıyor. Pek çok uluslararası yarışmanın birinciliğini kazanan Hadid, 2004’te Pritzker Mimarlık ödülünü alan ilk kadın mimar. 2008’de Forbes dergisinin “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesinde 69’uncu olan Hadid, Kartal için ‘Hayatımın projesi’ diyor.İstanbul Belediyesi, Kartal için ünlü Iraklı mimar Zaha Hadid’e bir proje hazırlatmıştı. 6 Haziran 2009’da Hadid ile Topbaş’ın birlikte açıkladığı Kartal Kentsel Dönüşüm projesi de Master Plan’ın içinde yer alıyor. Kartal ve Pendik için geometrik şekillerden oluşan yeni bir mimari ağ ortaya konuluyor. Projeye göre küçük binalardan büyüklere doğru giden bir yapılanma olacak. Ağırlıklı iş kuleleri, az miktarda da konutlar olacak. Yaklaşık 10 milyar dolara mal olacağı öngörülen projede, kültür merkezi, opera binası, göl ve çevresi, kamu binaları, alışveriş merkezi, marinası ve meydanıyla dünyanın en ilginç mimarÓ eserlerinden oluşuyor. İşte, Zaha Hadid’in projesi şu yenilikleri öngörüyor:* Teknokent olacak* Yüksek iş kuleleri inşa edilecek* 5 yıldızlı 3 otel geliyor* Eğlencenin nabzı Kartal’da atacakÖ* İstanbul bölünürse, Kartal merkez olacak* Kartal’a marina yapılacak* 50 metre genişliğinde ana bulvar yapılacak...