Erdoğan'ın iddiası doğru mu, İnce "Külliyeyi satacağım" dedi mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay mitinginde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı olması halinde CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yıkacağını söyledi. Erdoğan, “Kaynak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satacakmış! Zavallı bunlar!” diye konuştu.

Peki, CHP’nin adayı İnce böyle bir açıklamada bulundu mu?

Seçim çalışmalarına devam eden İnce, bugün Kütahya’da gerçekleştirdiği mitingde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yıkacağına yönelik iddialarla ilgili olarak, “Meydanlarda o sarayı senin başına yıkacağım dedim, kastettiğim şatafat. Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım ben. O sarayı gençlere vereceğim, orayı bilim merkezi yapacağım” dedi.

TIKLAYIN - Muharrem İnce: Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım

İnce, daha önceki açıklamalarında da ‘saray’ diye bahsettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde oturmayacağını defalarca söylemişti. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından mevcut evinde oturmaya devam edeceğini vurgulayan İnce, devlet işleri için de Çankaya Köşkü’nü kullanacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Türkiye’nin başarılı öğrencilerine tesis edeceğini kaydeden İnce, “Saray’ı bilim yuvası yapacağım” ifadelerini birçok mitinginde dile getirmişti.