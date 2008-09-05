Erdoğan'ın hayali 'Türk finali'

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Levent Erdoğan, yeni sezonda başarıya ulaşacağına inandıkları bir kadro kurduklarını söyledi. Levent Erdoğan, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirip, sezona da iyi başladıklarını belirtirken, yeni sezonda iddialı olduklarını ifade etti.



Takım olarak eksiklerini gidererek, iyi olan kadrolarını daha iyi hale getirdiklerini anlatan Erdoğan, ''Takım içi iletişim bana göre mükemmel. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Biz her kulvarda iddialıyız. Ligde, Türkiye Kupası'nda ve UEFA Kupası'nda başarı hedefliyoruz. Uzun maratonda olası cezalar ve sakatlıklara karşı bol alternatifli bir kadro oluşturmamız, bizi daha güçlü kılıyor'' dedi.



UEFA'DA GALATASARAY'LA FİNAL DİLEĞİ



Levent Erdoğan, mücadele ettikleri UEFA Kupası'nda finali Galatasaray'la oynama dileğinde bulundu. UEFA Kupası'nda final karşılaşmasının Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak olmasının isteklerini daha da artırdığını dile getiren Erdoğan, ''Umuyorum Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray'la UEFA Kupası Finali oynarız. Bu gururun iki Türk takımına nasip olmasını diliyorum'' diye konuştu.



Açıklamasında fair-play konusuna da değinen Erdoğan, sezonun ilk haftasında Antalya'da yaşananlara değinerek, ''Fair-play konusu çok önemli. Özellikle Antalya'da yaşadığımız olaylar bardağı taşıran son damla oldu. Spor alanları anarşi alanları haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bu durumdan bir an önce kurtulmalıyız. Çözüm ortak çalışmaktır. Siyasetçiler, spor adamları, sporcu ve kulüp yöneticileri bir araya gelip, futbolda ya da sporda şiddeti ortadan kaldırmalıdır'' dedi.



''BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜ AÇIK''



Erdoğan, Beşiktaş'ın ekonomik durumuna değinerek, ''Geçmiş senelerden kaynaklanan belli birtakım borç yükü yaşanmışsa da, Beşiktaş'ın önü ekonomik anlamda diğer kulüplerden daha açıktır'' dedi.



Borçlarının rakip takımlardan daha az, sabit gelirlerinin ise yüksek olduğunu anlatan Erdoğan, ''Plazalardan gelen gelirlerimiz var. Çok yakında teslim alacağımız ve yıllık 17 ile 22 milyon dolar arasında gelir sağlayacağımız Fulya Tesislerimiz var. Açılışı ve teslimatı çok kısa sürede yapılacaktır. Çalışmalarını yaptığımız İnönü Stadı Projesi var. Kısa bir sürede gerekli izinler alınacak. 24 saat hizmet verecek yeni bir stat yapacağız. Bilindiği gibi çok yönlü bir proje bu. Stat aynı zamanda kültür kompleksi olacak. Yapım aşamasıyla ilgili finansal çalışmalar tamamlandı. Çok kısa bir süre içerisinde izinlerin çıkmasını bekliyoruz. Yeni stattan beklediğimiz gelir, yıllık 42 milyon dolar civarındadır.



Biz tarihsel yapıya ve şehrin imar durumuna çok dikkat ettik. İnşaatın şartları konusunda çok hassas davrandık. Kısa bir sürede izin çıkmasını bekliyoruz. Beşiktaş, bu projeden sonra sadece gayri menkul gelirleriyle bütçesini kurabilecek bir kulüp olacak ve diğer tüm gelirlerimiz ekstra olacak'' dedi.

