Erdoğan'ın Gürsel Tekin yorumu: Biz yol arkadaşımızı harcamayız

İsim vermeden Gürsel Tekin’in CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesini değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Biz makam uğruna, iktidar hırsı uğruna yol arkadaşlarını harcayan, birbirine komplolar yapan, birbirinin kuyusunu kazan siyasetçilerden değiliz” dedi.

Erdoğan, isim vermeden Gürsel Tekin'in CHP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan istifa etmesini değerlendirdi.

''Bir kere şunu herkes iyi bilsin; biz birileri gibi rant elde etmek için siyaset yapanlardan değiliz. Biz birileri gibi makam uğruna, iktidar hırsı uğruna yol arkadaşlarını harcayan siyasetçilerden değiliz. Biz birbirine komplolar yapan, birbirinin kuyusunu kazan, yanı başındaki arkadaşlarından kuşkulanacak kadar paranoya içine giren partilerden, siyasetçilerden değiliz.

Bizde kardeşlik var. Kardeşlik hukuku var. Bizde dayanışma, dava arkadaşlığı, ahde vefa var. Bizde makam değil millet öndedir. Bizde rütbe değil hizmet öndedir. Bizde rekabet değil hayırda yarış öndedir. Bizde hesaplaşma olmaz bizde helalleşme olur.''

Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da eleştiriler yöneltti.

Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Bosna'da cami, tekke, türbe gezeceksin ama Türkiye'de Danıştay'a gidip katsayı uygulamasının iptalini isteyeceksin. Yemenli başörtülü hanımı alıp basın toplantısı düzenleyeceksin ama Anayasa Mahkemesi'ne gidip başörtüsü kararının, kademeli eğitim kararının iptalini isteyeceksin. İşte bak şimdi 4+4+4 ile ilgili de yine Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Kim? CHP.

Seçmeli olarak Kuran'ın okutulmasına ve Siyeri Nebi'nin yani peygamberimizin hayatının okutulmasına karşı çıktılar. Bunlar bu. Suriye'ye, Şam'a arkadaşlarını göndereceksin, Bas rejimine destek vereceksin, sonra gelip buraya Arap Baharı ile ilgili zirve düzenleyeceksin. Kemal Bey artık maşallah küreselleşiyor. Ama çark etmede, çarkçılıkta küreselleşiyor.''