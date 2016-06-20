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Deutsche Welle

Erdoğan'ın Gezi açıklaması Alman basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede AKP hükümetinin karşı karşıya kaldığı en büyük protestolara yol açan Gezi Parkı projesini, 'O tarihi eseri inşa edeceğiz' sözleriyle yeniden gündeme taşıması, Alman basınında da yer buldu.

20 Haziran 2016 14:48

Süddeutsche Zeitung,
Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı planlarının siyasi
olduğu görüşünde. Gazetenin yorumu şöyle:
“Türk Cumhurbaşkanı
geri adıma yanaşmıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl
önceki Gezi Parkı planları AKP hükümetinin yaşadığı en büyük protestolara yol
açmıştı. Haftalarca yüz binler demokratik özgürlük haklarını talep etmek için
sokaklara
çıktı. Cumhurbaşkanının şimdi yeniden aynı şey için çabalaması, muazzam dik
kafalılığını kanıtlıyor ve öngörülebilir direnişi dikkate almayacak ya da bastıracak
kadar güçlü hissettiğini gösteriyor. Gezi Parkı inşa projesi diğer hiçbir projenin
olmadığı kadar siyasi. Erdoğan, toplumsal atmosferin zaten kaynama noktasında
olduğu bir zamanda çatışmayı seçti.”
Badische Neueste Nachrichten
gazetesi de aynı konuya dair yorumunda, Gezi Parkı
projesinin Erdoğan için bir inşa projesinden fazlası olduğunu yazıyor:
“Türkiye'de üç yıl önceki Gezi eylemleri, o dönemin başbakanı bugünün
cumhurbaşkanı Erdoğan için bir yenilgi oldu. O dönem İstanbul'daki küçük parkta
inşaat projesini gerçekleştiremedi. Erdoğan şimdi yeniden deniyor. Üstelik şimdi amacı
sadece karşıtlarına ve yandaşlarına ne kadar büyük bir etki alanı olduğunu göstermek
değil. Erdoğan aynı zamanda her şeyi kendisinin şekillendirme isteğinin de altını
çiziyor.”
Neue Osnabrücker Zeitung
da Erdoğan'ın bir kez daha kutuplaşmayı seçtiğine
dikkat çekiyor:
“Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki tartışmalı Gezi
Parkı projesini yeniden gündeme
getirmesi hayret verici. Bu yolla, bilinçli şekilde 2013
yılında ülke genelinde protestolar düzenleyenleri kışkırtmak istiyor. Polis en korkunç
yollarla protestoculara müdahale ettiğinde sekiz insan hayatını kaybetti ve Uluslararası
Af Örgütü'nün verilerine göre 8 bin insan yaralandı. Erdoğan bir kez daha
demokrasiyle bir ilgisi olmadığını ispatlıyor. Tam aksine: Karşıtları Erdoğan'ın bu
hamlesinin başkanlık
sistemine geçiş için yapılacak referandumda kendine puan
kazandıracağından endişeleniyor. Bu Erdoğan'ın, taraftarlarını harekete geçirmek için
toplumu ilk kutuplaştırması değil.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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