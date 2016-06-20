Erdoğan'ın Gezi açıklaması Alman basınında

Süddeutsche Zeitung,

Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı planlarının siyasi

olduğu görüşünde. Gazetenin yorumu şöyle:

“Türk Cumhurbaşkanı

geri adıma yanaşmıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl

önceki Gezi Parkı planları AKP hükümetinin yaşadığı en büyük protestolara yol

açmıştı. Haftalarca yüz binler demokratik özgürlük haklarını talep etmek için

sokaklara

çıktı. Cumhurbaşkanının şimdi yeniden aynı şey için çabalaması, muazzam dik

kafalılığını kanıtlıyor ve öngörülebilir direnişi dikkate almayacak ya da bastıracak

kadar güçlü hissettiğini gösteriyor. Gezi Parkı inşa projesi diğer hiçbir projenin

olmadığı kadar siyasi. Erdoğan, toplumsal atmosferin zaten kaynama noktasında

olduğu bir zamanda çatışmayı seçti.”

Badische Neueste Nachrichten

gazetesi de aynı konuya dair yorumunda, Gezi Parkı

projesinin Erdoğan için bir inşa projesinden fazlası olduğunu yazıyor:

“Türkiye'de üç yıl önceki Gezi eylemleri, o dönemin başbakanı bugünün

cumhurbaşkanı Erdoğan için bir yenilgi oldu. O dönem İstanbul'daki küçük parkta

inşaat projesini gerçekleştiremedi. Erdoğan şimdi yeniden deniyor. Üstelik şimdi amacı

sadece karşıtlarına ve yandaşlarına ne kadar büyük bir etki alanı olduğunu göstermek

değil. Erdoğan aynı zamanda her şeyi kendisinin şekillendirme isteğinin de altını

çiziyor.”

Neue Osnabrücker Zeitung

da Erdoğan'ın bir kez daha kutuplaşmayı seçtiğine

dikkat çekiyor:

“Türkiye Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki tartışmalı Gezi

Parkı projesini yeniden gündeme

getirmesi hayret verici. Bu yolla, bilinçli şekilde 2013

yılında ülke genelinde protestolar düzenleyenleri kışkırtmak istiyor. Polis en korkunç

yollarla protestoculara müdahale ettiğinde sekiz insan hayatını kaybetti ve Uluslararası

Af Örgütü'nün verilerine göre 8 bin insan yaralandı. Erdoğan bir kez daha

demokrasiyle bir ilgisi olmadığını ispatlıyor. Tam aksine: Karşıtları Erdoğan'ın bu

hamlesinin başkanlık

sistemine geçiş için yapılacak referandumda kendine puan

kazandıracağından endişeleniyor. Bu Erdoğan'ın, taraftarlarını harekete geçirmek için

toplumu ilk kutuplaştırması değil.”