Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği anayasanın 101. maddesinde mi gizli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘garip senaryo’ dediği ihtimalin, anayasanın 101. maddesinde gizli olduğu öne sürüldü. İddiaya göre ikinci tura kalan muhalefet adayı yarıştan çekilecek ve başka bir ismin önünü açacak. Tüm partiler bu ismi destekleyerek Erdoğan’a karşı kazanmasını sağlayacak.

Erdoğan AKP grup toplantısında, “Şu anda çok garip bir senaryo var ortada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz” demişti.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, 16 Nisan’da yapılan referandumla kabul edilen ve ilk seçimde yürürlüğe girecek anayasanın 101. maddesinde önemli bir düzenleme var. AK Parti'nin önemli isimlerinin 'bu tuzağı görüyoruz' dediği maddede şu ifadeler yer alıyor:

“İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.”

Yani 24 Haziran'da yapılacak olan seçimin birinci turunda son ikiye kalamayan ve ikinci turda yarışma hakkı elde edemeyen cumhurbaşkanı adayı, muhalefetin ortak hamlesiyle en çok oyu alan ikinci adayın çekilmesiyle ikinci turda yarışabilecek.

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte CHP’nin ya da İyi Parti’nin adayı ikinci tura kalsa bile, üzerinde uzlaşılan ismin önünü açmak için ikinci aday seçimden çekilecek ve başka bir ismin önünü açacak. Tüm partiler bu ismi destekleyerek Erdoğan’a karşı kazanmayı zorlayacak.