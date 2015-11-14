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Erdoğanın G-20 öncesi görüşmesinde sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile gerçekleştirdiği öğle yemeğinde Hakan Fidan da katıldı

14 Kasım 2015 19:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi öncesindeki ikili görüşmeleri kapsamında Suudi arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya geldi.

Milliyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dönem başkanlığında ve ev sahipliğinde, yarın Antalya’da başlayacak olan G-20 Liderler Zirvesi öncesinde, zirveye gelen ülke liderleri ile ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Kralı Al Suud ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

 

Hakan Fidan da yemekteydi

 

Zirvenin yapılacağı Regnum Otel'de gerçekleşen öğle yemeğine; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

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