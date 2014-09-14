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Erdoğan’ın evinin önünde silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahlar ateşlendi

14 Eylül 2014 15:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önünde bu sabah silah sesleri yankılandı. Cumhurbaşkanlığı korumalarının anında müdahale ettiği olay sonrası iki kişi gözaltına alındı.

Sefa Özkaya'nın Hürriyet'teki haberine göre, iddialara göre saat 09.00’da beyaz renkli bir kamyonetle Cumhurbaşkanı’nın evinin önündeki Kısıklı Caddesi’nden geçen iki kişi aralarında tartışmaya başladı. Bu sırada kamyonettekilerden biri silahını çekerek ateş etti. Koruma polisleri olaya anında müdahale ederek iki kişiyi etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

Kamyonette patlayıcı madde olması ihtimaline karşı bomba imha uzmanları inceleme yaptı. Kamyonet incelemenin ardından otoparka çekildi.

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