Erdoğan'ın evine alçak uçuşa takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Keçiören’deki evinin yakınındaki Aksa Camisi’nin üzerinden alçak uçarak minareye çarpan F4 pilotları hakkında yürütülen “terör” soruşturmasında takipsizlik kararı verdi. Uçağın, caminin minaresine çarpmasının kaza olduğu belirtilen kararda, “Olay Başbakan’a askeri idarenin gözdağı vermek amacıyla kasten gerçekleştirdiği bir çarpma değildir” denildi.

Olay 27 Ekim 2004 günkü Cumhuriyet Bayramı provaları sırasında yaşanmıştı. Kaza nedeniyle caminin alemi parçalanarak yere düşmüştü. Bu sırada MGK toplantısına gitmek üzere evinden çıkan Erdoğan, olay yerine gelerek bilgi almış, alemden ve uçaktan düşen parçaları MGK toplantısına götürerek, askerin önüne koymuştu. Olayın üzerinden yaklaşık 7 yıl sonra 12 Eylül 2011’de gelen bir ihbar mektubunu değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı. Dönemin soruşturma savcısı Mustafa Bilgili, üç pilotun ifadesini “terör örgütü üyesi olmak”, “tehdit” suçlarından aldı. Ancak özel yetkili savcılıklar kaldırılınca dosya el değiştirdi.

Yeni savcı Serdar Coşkun, dönemin Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kürşat Atılgan, minareye çarpan uçağın pilotları Erkin Uyar ve Ayşegül Aysan’ın ifadesini aldı. Coşkun, soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, savcı kararında şöyle dedi: “Seçilerek işbaşına gelen ancak dönemin bazı komutanlarının bir türlü kabullenemediği Başbakan’a askeri idarenin gözdağı vermek amacıyla kasten gerçekleştirdiği bir çarpma olmadığı tespit edildi. Kasıtlı, önceden tasarlanmış ve hesaplanmış, gözdağı vermek için hafif bir çarpmanın, uçağın teknik özellikleri, fizik kuralları, puslu hava ve pilotların uçaklarla gösterebileceği beceri bakımından mümkün olmadığı anlaşılmıştır.”

İntihar olur

Takipsizlik kararında, emekli Hava Albayı Bilirkişi Yavuz Atasever’in “F4 savaş uçağı olan Fantom türü uçaklarda bir pilotun cami minaresine çarpmayı tasarlaması intihar benzeri olaydır” diyen bilirkişi raporuna da yer verildi.