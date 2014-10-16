Erdoğan’ın ev sahipliği yapacağı 29 Ekim resepsiyonuna Feyzioğlu da davet edildi

12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ak Saray'da vereceği 29 Ekim resepsiyonuna Danıştay töreninde tartıştığı Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Metin Feyzioğlu da çağırıldı. Metin Feyzioğlu ile Erdoğan arasında yaşanan Danıştay ve Yargıtay krizlerinin ardından 29 Ekim resepsiyonuna Feyzioğlu'nun davet edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Feyzioğlu , Erdoğan'ın ev sahipliğinde verilecek resepsiyona davet edildi.

'Davet gelmemesini düşünemem bile'

Aysel Alp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Metin Feyzioğlu 30 Ağustos'ta Köşk davetine daha önceden planlanmış bir program nedeniyle katılamayacağını ancak her zaman olduğu gibi 29 Ekim resepsiyonuna katılacağını söylemişti. Feyzioğlu "29 Ekim resepsiyonuna davet gelmeme olasılığı olabilir mi?" sorusuna "29 Ekim için TTB Başkanı'na davet gelmemesini düşünemem bile. Çünkü bir Cumhurbaşkanı kendisine gelen bir davete kişisel tercihi olarak katılmayabilir. Ama, 29 Ekim gibi bir resepsiyona davet etmemesini düşünmek bile istemem. O zaman bir camiayı tamamen yok saymış olur. Devlet protokolünü de yok saymış olur. Onun polemiğine girmem, spekülasyonunu da yapmam" yanıtını vermişti.

Danıştay törenini terk etmişti

Danıştay’ın 10 Mayıs'ta yapılan 146.kuruluş yıl dönümü törenine Erdoğan, Başbakan olarak katılmıştı. Törende Feyzioğlu'nun sözlerine ve uzun konuşmasına sinirlenen Erdoğan, 11.Cumhurbaşkanı Gül'ün kendisini sakinleştirmeye çalışmasına rağmen salonu terk etmişti. Erdoğan, Yargıtay'ın ev sahipliğinde 1 Eylül'de yapılan Adli Yıl Açılış Töreni'ne Feyzioğlu'nun katılması nedeniyle gitmemişti.

'Baro Başkanı konuşacaksa ben katılmam’

Erdoğan, Yargıtay'ın ev sahipliğinde 1 Eylül'de yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni'ne Feyzioğlu'nun katılacak olması nedeniyle gitmeyeceğini açıklamıştı. Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıldönümü yaşadıkları olayı bir daha yaşamak istemediğini söyleyerek, "Eğer Yargıtay, Baro Başkanı'nı çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ben katılmam. Cumhurbaşkanı gelip de orada Baro Başkanını dinlemek durumunda değil. Bugüne kadar bu tür şeyler olduysa artık bunların reforme edilmesi lazım. Bütün bunlara rağmen Yargıtay Başkanı orada konuşacaksa, Yargıtay Başkanını ben de seve seve dinlerim, Yargıtay'ın başı olduğu için dinlerim. Beni süreler hiç ilgilendirmez, katılmam. Orada Yargıtay Başkanı sadece konuşacaksa eyvallah, ödüllerine vesaire eyvallah. Zaten işin asıl formatında, yasal formatında bu yok. Neymiş teamülmüş. Bir teamül arıyorsanız, böyle bir yerde konuşması gereken Yargıtay üzerinde böyle bir şey aranıyorsa orada cumhurbaşkanı konuşur" demişti.

Başkanlar kurulu yeniden görüştü

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Yargıtay Başkanlar Kurulu, durum değerlendirmesi için toplanmış ve ardından Yargıtay Başkanı Ali Alkan şu açıklamayı yapmıştı:

"Başkanlar Kurulu uzun müzakerelerden sonra davetiyelerin dağıtılmış olması, ifade özgürlüğü gibi kavramları gözeterek Barolar Birliği Başkanının toplantıya katılmasını kabul etti."