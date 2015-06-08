

Almanya'nın saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye'deki seçimlerle ilgili yorumunda “Erdoğan'ın en büyük politik yenilgisi” başlığını kullanıyor. Yorumda “Zaferlere alışkın Adalet ve Kalkınma Partisi hem kazandı hem de kaybetti” deniliyor. Yorumda şu satırlara yer veriliyor:

“Türkiye'deki siyasi manzara temelden değişti, zira sol eğilimli (ve kısmen sol radikal) Halkların Demokratik Partisi'nin göze aldığı tehlikeli girişim başarılı oldu. Kürtlerin, kısmen Türk solcuların ve Tayyip Erdoğan'ın taktik oy kullanan muhaliflerinin desteğiyle parti yüksek seçim barajını aştı ve dördüncü parti olarak parlamentoya girmeyi başardı. Bu, pazar günü oyların yüzde 43'ünü alan ve böylece Türkiye'nin en popüler gücü olma konumunu koruyan AKP'ye, parlamentoda salt çoğunluğa ve tek başına iktidara mal oldu.” Michael Martens imzalı yorumda AKP'nin hiç alışkın olmadığı halde koalisyon arayışına gireceği ve MHP'nin AKP'nin “en doğal” koalisyon ortağı olduğu düşüncesine yer veriliyor.

Focus'un internet sayfasındaki yorum “Erdoğan'a darbe! AKP salt çoğunluğu kaybetti” başlığını taşıyor. Yorumda “Seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre tarafsızlık yükümlülüğü olduğu halde, seçim mücadelesi sırasında HDP'ye sert saldırılarda bulunan Erdoğan için bir yenilgi” deniyor.

Tagesschau ve Der Spiegel seçimlerle ilgili haberlerinde başlık olarak AKP'nin salt çoğunluğu yitirebileceğine dikkat çekiyor. Türkiye'deki genel seçim sonuçları Süddeutsche Zeitung gazetesine de “Erdoğan salt çoğunluğu kaybediyor” başlıklı haberle yansıyor. Haberde, AKP'nin bir koalisyon ortağına ihtiyaç duyabileceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemi için arzu ettiği anayasa değişikliğine giden yolun kapandığı vurgulanıyor. Öte yandan haberde AKP'li Burhan Kuzu'nun erken seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğu sözlerine de yer veriliyor.

Sol eğilimli Die Tageszeitung gazetesinin internet sitesinde ise Türkiye'deki seçimlerle ilgili haber, “Erdoğan'ın tacı sallanıyor” başlığıyla yayınlandı. Haberde, iktidar partisi AKP'nin mecliste mutlak çoğunluğu kaybettiği ve Selahattin Demirtaş liderliğindeki HDP'nin ise yüzde 12 civarında oy alarak meclise girmeyi başardığına dikkat çekildi.

Almanya'nın haftalık gazetesi Die Zeit'ın internet sitesindeki haberde de “Erdoğan'ın AKP'si iktidar çoğunluğunu kaybetti” manşetine yer veriliyor. Lenz Jacobsen imzalı haberde, AKP'nin 2002 yılından bu yana ilk kez olmak üzere iktidar olacak çoğunluğu kaybettiği vurgulanıyor. Haberde ayrıca bu seçimin, Erdoğan'ın anayasayı değiştirme ve başkanlık sistemine geçme yönündeki planlarının da bir oylaması olduğuna dikkat çekiliyor.