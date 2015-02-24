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Erdoğan'ın doğum günü kutlaması, birlik beraberlik gecesine döndü

Adayıman'ın Gölbaşı Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak için yapacağı etkinliğin adı ve içeriği değiştirildi

24 Şubat 2015 19:57

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, Adıyaman Gölbaşı Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliğe ilişkin bir düzeltme yaptıklarını söyledi.

zaman.com.tr'nin haberine göre, AKP'li Gölbaşı Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı doğum programından günler öncesinden şehrin dört bir tarafına asılan afişlerle program içeriği tanıtılmıştı.

İlahi dinletisi, sohbet ve semazen gösterisi yapılacağı duyurulan afişler kamuoyundan tepki çekti ve haberlere konu oldu. Bunun üzerine şehirdeki tüm afişler belediye görevlilerince toplandı.

 

Eski afişler gitti, yenileri geldi

 

Tepki üzerine afişleri kaldıran Adıyaman Belediyesi'nin yaptığı programla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, şu açıklamayı yaptı: "Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanlığı'nın Sn. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutlamak üzere bir STK ile yaptığı organizasyon, birlik ve beraberlik gecesi olarak düzenlenecektir. Doğum günü kutlaması olarak gerçekleşmeyecektir."

 

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