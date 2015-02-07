'Erdoğan'ın dindarlığı Türkiye'nin ortalama dindarlığıdır' sözü Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı

‘Recep Tayyip Erdoğan’ın dindarlığı, Türkiye’nin ortalama dindarlığıdır’ yazdığı için hâkim karşısına çıkacak olan Psikiyatr Dr. Ahmet Koyuncu, ‘’12 Eylül döneminde bile baskılar bu kadar değildi’’ dedi.

Psikiyatr Dr. Ahmet Koyuncu’ya, Facebook üzerinden Haziran 2014’te kaleme aldığı “Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin ortalamasıdır. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’dir” başlıklı yazısı nedeniyle, Cumhurbaşkanı’na hakaretten 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması 18 Mart’ta saat 09.30’da Küçükçekmece 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Koyuncu, söz konusu yazıda bir hakaret olmadığını, bilimsel bir yazı yazdığını belirterek “Bu yargılanma, yazdığım bilimsel yazının ve bilimin yargılanmasıdır” dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, yurtdışında birçok bilimsel dergide makalesi yayımlanan, 6 kitabı ve bir romanı olan, sosyal fobi alanındaki çalışmaları ile tanınan psikiyatri uzmanı Ahmet Koyuncu, rumuz ile açtığı Facebook hesabında 19 Haziran 2014 günü bir yazı kaleme aldı. Özel hastaneleri ve dönemin Başbakanı Erdoğan’ı eleştiren Koyuncu, yazısında “Dine gelince mangalda kül bırakmayan ama küfüre ve ayrımcılığa gelince hiç geri kalmayan. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’ın dindarlığı, Türkiye’nin ortalama dindarlığıdır. Recep Tayyip Bey’in kini, Türkiye’nin ortalama kinidir” gibi ifadelere yer verdi. Bunun üzerine Özel Hastaneler Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat ve Ünal Kesik, “T.C. Başbakanı’na ve kendilerine internet ortamında hakarette bulunulduğu” gerekçesiyle Koyuncu hakkında şikâyetçi oldu. Soruşturma sonucu, savcılık Bahat ve Kesik için Koyuncu’ya bir dava açılmasına gerek görmedi ancak psikiyatriste Erdoğan’a hakaretten dava açtı.

Bilimsel bir yazı yazdım

Koyuncu, söz konusu yazının biyopsikososyal analizler içeren, bilimsel dayanakları olan bir yazı olduğunu vurgulayarak “Yazdığım bu bilimsel yazı bir bütündür ve savcı tarafından üç beş cümlesinin yanlış anlaşılacak şekilde kesilerek, suç delili olarak iddianameye konulmuş olması, öncelikle bilimselliğe ve objektifliğe aykırıdır” dedi. Kaleme aldığı yazıda 10 yıla yakın çalıştığı özel hastanelerin sistemini de eleştirdiğini anımsatan Koyuncu, şunları dile getirdi: “Ceza almaktan korkmuyorum, ben bir bilim insanıyım. 12 Eylül döneminde bile baskılar bu kadar değildi. İnsan ve toplum psikolojisi benim uzmanlık alanımdır. Yazıyı Soma’ da 301 madencinin öldüğü duygusal bir ortamda yazdım. O günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Soma’ya yaptığı ziyarette olaylar çıkmış ve Başbakan’ın kendisini protesto eden bir vatandaşa ‘Niye kaçıyorsun ulan, İsrail dölü…’ diye bağırarak, patlattığı tokat sosyal medyadan yayımlanmıştır. Bu sözler, sadece sözel ve fiziksel saldırganlık değil, bunun yanı sıra hem küfür, hem ayrımcılık, hem de nefret suçu da içermektedir. Bu yazıda Recep Tayyip Erdoğan’ı değil, toplumumuzun davranışsal özelliklerini değerlendirdim.”