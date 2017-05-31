Erdoğan'ın davetine NATO ülkelerinden ret

Die Welt gazetesinin NATO kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 senesinde Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen NATO zirvesinde yaptığı zirve davetinin aralarında Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka'nın bulunduğu birçok NATO ülkesi tarafından reddedildiğini yazdı.

Die Welt, NATO kaynaklarının "Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını artırmak ve NATO'nun Türkiye'nin iç politikasına destek verdiği izlenimini vermek istemiyoruz” dediğini aktardı.

Haberde, NATO içinde resmi bir karar alınmasa da zirvenin yapılması için önceden planlanan kentin de İstanbul olduğu, ancak bu fikirden daha sonra vazgeçildiği ifade edildi. Konunun ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Mayıs'ta ilk defa katıldığı Brüksel'deki NATO liderler zirvesinde de gündeme geldiği belirtildi.

Zirvenin Türkiye'de yapılmasını istemeyen ülkeler, buluşma için Brüksel'i önerdi. NATO kaynakları, bu önerinin 18 Batı Avrupa ülkesi ve Kanada tarafından desteklendiğini aktardı. Habere göre, Belçika da 2018 yılındaki liderler zirvesine Brüksel'de ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu iletti.

Die Welt, 2018'in yaz aylarında yapılması planlanan zirve için nihai kararın haziran ayında toplanacak NATO savunma bakanları toplantısında alınmasının beklendiğini belirtti.

dpa/DÇ/HS

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