-ERDOĞAN'IN DANIŞMANLARI, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları Nabi Avcı ve İbrahim Kalın, gazeteci ve yazarlar ile görüştü. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren toplantı çıkışı açıklama yapan gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, toplantının Kamu Diplomasisi Koordinasyon Başkanlığınca düzenlendiğini söyledi. Taşgetiren, toplantıya Başbakanlık adına Başbakan Erdoğan'ın danışmanları Nabi Avcı ve İbrahim Kalın'ın katıldığını anımsatarak, ''Toplantıda, Türkiye'nin dış imajının sağlıklı bir şekilde oluşturulması konusunda, bir fikir alış verişi yapılarak, gazetecilerin, yazarların, kanaat önderlerinin bu anlamda görüşleri alınmış oldu'' dedi. Toplantıya, Kanal 24 Genel Yayın Yönetmeni Akif Beki, gazeteci-yazar Avni Özgürel, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve yazarı Ali Bulaç, Referans Gazetesi yazarı Cengiz Çandar, gazeteci Cüneyt Özdemir, yazar Mustafa Akyol, yazar Gülay Göktürk gibi isimlerin katıldığı öğrenildi.