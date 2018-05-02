Erdoğan'ın 'daha çok özgürlük' vaadine tepki: Ülkeyi 16 yıldır tek başınıza yönetiyorsunuz, neyiniz eksikti!..

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul il Kongresi'nde açıklayacakları manifestonun 'daha çok özgürlük' 'daha çok demokraksi' vaatlerine ilişkin olarak, "16 yıldır ülkeyi tek başınıza yönetiyorsunuz. Neden daha çok demokrasi, daha çok özgürlük getirmediniz?" diye sordu.

Tezkan, "Madem Türkiye’nin daha çok demokrasiye, daha çok özgürlüğe, daha çok refaha ihtiyacı var.. Madem bunları getirecek tek güç AKP.. Madem iktidar partisinin iddiası bu..O halde sormak lazım.. Bugüne kadar neden getirmediniz? Neyiniz eksikti?" dedi.

"Cumhurbaşkanı sizde, Başbakan sizde, Meclis Başkanı sizde, Meclis çoğunluğu sizde, istediğiniz yasayı çıkarma gücüne sahipsiniz.." diyen Tezkan, "Daha da ötesi, 16 yıldır ülkeyi tek başınıza yönetiyorsunuz.. Neden daha çok demokrasi, daha çok özgürlük getirmediniz?Neden Türkiye’nin hâlâ bir numaralı sorunu demokrasi ve özgürlük.. Neden? Tekrar soruyorum: Neyiniz eksikti?" ifadesini kullandı.