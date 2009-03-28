Erdoğan’ın da mı ses kaydı var?

Yasadışı dinlemelerle elde edilen ve internette dolaşan ses kayıtlarına Başbakan Erdoğan da eklendi.



Erdoğan’ın canlı yayında “Telefonlarda rahat değilim” dediği sırada internete 54 saniyelik bir görüşme kaydı düştü. İddiaya göre Erdoğan bu kayıtta işadamı Remzi Gür’le görüşüyor



Başbakan Erdoğan önceki gece Show TV’deki canlı yayında “Beni de dinliyorlar telefonda rahat değilim” derken, ilginç bir gelişme yaşandı.



Başbakan Show TV’de gazetecilerin “Sizi de dinleyebilirler mi” sorusu üzerine şu yanıtı verdi: “Bu olayın yasal olarak durumu belli. Ancak telefon firmaları, Vodafon olsun, Turkcell olsun, Avea olsun, hepsi de telefon dinleyebilir mi? (Sizi de dinleyebilirler mi?) Ne zannediyorsun. Tabii. Onun için ben ne konuştuğuma dikkat ediyorum. Telefonlarda rahat değilim. Ben de dikkat ediyorum.



Ama bu sadece Türkiye’ye münasır bir şey değil. Bu dünyanın her yerinde böyle, ne yazık ki bu bir sıkıntı. Bunu çıkaracağınız yasalarla engellemeniz, önlemeniz görüldüğü gibi pek de önlemek mümkün değil. Ama bu işin yasal bir karşılığının olmasını istiyorsanız, o zaman yasal olarak, müsade alarak yapacaksınız.”



54 saniye Gür’le görüşme



İşte bu dakikalarda, internete Erdoğan’a ait olduğu söylenen bir telefon görüşmesinin düştüğü kulaktan kulağa yayıldı. Önceki gece geç saatlerde ’Rapidshare’ adlı dünyanın en çok ziyaret edilen internet dosya paylaşım sitesine girenler bu sesi dinlediler. 54 saniyelik kaydı Rapidshare’e yükleyen meçhul kişi, ses kaydını sadece dosyayı ’tıklayan’ ilk 10 kişinin dinleyebileceği şekilde sınırlandırdı. Bu yüzden çok az kişi bunu dinledi. Ancak dün dosya Ankara’da bazı kişilere de e-posta yoluyla gönderildi. Ses kaydında Başbakan Erdoğan olduğu ileri sürülen kişi işadamı Remzi Gür’le görüşüyor.