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Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için 'devlette bütün ışıklar sabaha kadar açık kalsın' talimatı mı verildi?

Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından bugün resmen Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Erdoğan için tüm kamu kuruluşlarına talimat gönderildiği öne sürüldü

28 Ağustos 2014 19:34

Tahir Alperen

Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nı devraldığı gün, sabaha kadar tüm ışıkların açık kalması için, valiliklerden en küçük idari birimlere kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimat verildiğine ilişkin bir belge ortaya çıktı. Talimatın gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin de kaymakamlıklar tarafından ilçe ilçe kontrol edilmesi için resmi bir yazı gönderildiği bildirildi.

Yazıda; “Cumhurbaşkanlığı görev değişikliği nedeniyle 28 Ağustos 2014 Perşembe günü törenlenin düzenleneceği günün akşamı tüm yurtta aydınlatma yapılması istenmiştir. Bu nedenle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın 28.8.2014 Perşembe günü tüm dairelerinin ışıklarının açık tutulmasına riayet etmesi ve neticesinde Kaymakamlığa bilgi verilmesi hususunda;   Bilgi ve gereğini rica ederim” denildi.

Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından verildiği öne sürülen talimat doğrultusunda, tüm yurttaki kaymakamlıklar sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının ışıklarının sabaha kadar açık kalıp kalmayacağını denetlemek için personel görevlendirdi.

Ayrıca, ışıklandırma yapılabilecek tüm alanlarda da ışıklandırmaların sabaha kadar açık tutulmasının kararlaştırıldığı da iddia edildi.

İşte o belge:

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