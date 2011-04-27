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Politika

ERDOĞAN'IN ÇILGIN PROJESİ ''KANAL İSTANBUL'' İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 15:35

-ERDOĞAN'IN ÇILGIN PROJESİ ''KANAL İSTANBUL'' İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kanal İstanbul'' olarak adlandırdığı ''Çılgın Proje''yle ilgili, ''Panama Kanalı ile Süveyş'te, Yunanistan'da Corinth Kanalı ile kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri için bugün kolları sıvıyoruz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Çılgın Proje''yle ilgili, ''Türkiye, 2023'e böyle büyük çılgın ve muhteşem bir projeyle girmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Projenin yeri ve maliyeti 3 aşağı 5 yukarı belirlenmiş durumdadır. Sadece etüd çalışmaları tahminen 2 yıl sürecek. Böyle devasa bir projenin süreç içinde yer ve maliyet açısından değişikliklere uğrayacak olması da son derece tabiidir'' dedi.

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