Erdoğan'ın 'çılgın projesi' dünyanın 7 harikaları listesine girdi

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'KANAL İSTANBUL' projesinin fotoğrafları için TIKLAYIN

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce İstanbul Kongre Merkezi’nde açıkladığı ’Kanal İstanbul Projesi’, Amerikan medyası tarafından ‘yeni dünyanın yedi harikaları’ listesinde yer aldı. ‘Gelecek yüzyılı biçimlendirecek inanılmaz projeler alt başlığı altında verilen haberlerde, Başbakan Erdoğan’ın Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 45-50 km uzunluğundaki ‘Kanal İstanbul’ projesi yedinci sırada yer aldı.Listede, birinci sırayı Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde inşa edilmesi planlanan Kraliyet Kulesi, ikinci sırayı ABD’nin Güney Dakota eyaletinde inşaatı 1948 yılında başlayan ancak devlet yardımı almayı reddedip, inşaat giderlerini bağış ve hibelerden sürdürmeyi tercih eden ‘Çılgın At Anıtı’, üçüncü sırayı da 828 metre yüksekliğindeki, dünyanın en yüksek saat kulesini de bünyesinde barındıran Mekke Kraliyet Oteli aldı. Listede, dördüncü sırada Danimarka ile Almanya’yı birbirine bağlayacak, yapımına 2014 yılında başlanması ve 2010 yılında bitirilmesi beklenen Femharn Tüneli, beşinci sırada , yapımına 2015 yılında başlanması beklenen Arizona Güneş Enerjisi Kulesi yer aldı. Söz konusu Güneş Enerjisi Kulesi ile, ABD’nin Arizona ve California eyaletlerinde, 150 bin konutun elektrik enerjisinin karşılanabileceği belirtildi. Listede, altıncı sırada tüm eğlence, yerleşim, konaklama etkinlileri ile Dubailand yer alırken, yedinci sırada da Başbakan Tayip Erdoğan’ın ‘İstanbul Kanalı’ projesi yer aldı.ABD medyasında yapılan değerlendirmelerde, ‘Çılgın Proje, 2023’te, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünde hazır olacak" görüşüne yer verildi.