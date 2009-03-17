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Politika

Erdoğan'ın CHP'yi devre dışı bırakma planı suya düştü

Erdoğan'ın "MHP ile anlaşırız" sözlerine MHP'li Vural, "Bunlarla uğraşmaya değmez" yorumunu yaptı.

17 Mart 2009 02:00

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı gündem değiştirmeye çalışmakla suçladı. CHP'den de benzer bir eleştiri var. AKP ise konuyla ilgili destek bekliyor.


MHP'li Vural, "Hükümet, Türkiye gündemini mi dağıtmak istiyor? Aciliyeti olan konu değil seçimden sonra bakarız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın "MHP ile anlaşırız" sözlerine ise, "Başbakan bir taş atıyor bizler çıkartıyoruz. Bunlarla uğraşmaya değmez" yorumunu yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay da, başbakanın anayasa değişiklik önerisiyle gündem değiştirmeye çalıştığını ileri sürdü; "Başbakan yeni tartışma yaratma çabası içinde. Şu aşamada ciddiye alınacak bir şey yok" dedi.

Okay, Türkiye'nin gündeminde ekonomik kriz, işsizlik, yolsuzluklar ve seçimin olduğunu söyledi.

AKP destek bekliyor

Anayasa değişikliği, Başbakan'ın açıkladığı düzenlemelerle sınırlı kalmayacak. AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde yeni başlıkların da gündeme geleceğini söyledi.

Nihat Ergün, adımların demokratikleşme yolunda olacağını belirterek, iki önemli değişikliği daha gündeme taşıdı.

Buna göre, ilk değişiklik Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin. Ergün, yaş kararlarının yargı denetimine açılmasını gündeme getireceklerini söyledi.

Ayrıca Sayıştay'ın görevleri, yapısı ve imkanları ile ilgili de düzenleme yapılabileceğini belirtti.

AKP Grup Başkanvekili, "Bu değişikliklere diğer siyasi partilerin de destek vereceğini düşünüyoruz" dedi.

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