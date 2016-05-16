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Erdoğan'ın "CHP kandan besleniyor" sözlerine yanıt: Yatacak yerin yok!

"Kandan beslenen varsa, o da Menderes'in idamına zemin hazırlayan CHP zihniyetidir"

16 Mayıs 2016 09:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başkanlık sistemini kan dökmeden getiremezsiniz" sözleriyle başlayan polemikte kullandığı "Kandan beslenen CHP zihniyetidir" sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter’dan yanıt verdi. Erdoğdu “Artık nasıl besleniyorsan... Saraylar... Uçaklar... Gemicikler... Sıfırlayamadıkların... Bi doymadın... Şehirlerin cephaneliğe dönüşmesine göz yuman sen... Başkanlık uğruna 500 şehit verdiren sen... Kandan beslenen biz... Yatacak yerin yok..." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu’nun tweeti şöyle:

 

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