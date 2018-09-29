Erdoğan'ın cami açılışı yapacağı Köln'de hem destek hem protesto eylemleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'ya yaptığı üç günlük devlet ziyaretini bugün tamamlıyor. Erdoğan, Türkiye'ye dönmeden önce Almanya'daki temasları kapsamında son olarak Köln'de inşa edilen caminin resmi açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın yapacağı açılış öncesi Köln'de hem protesto hem de destek eylemleri düzenlendi. Köln Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 3 bin polisle kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Almanya'da inşa ettiği DİTİB Merkez Cami, Avrupa'nın en büyük camileri arasında yer alıyor.

Eski bir fabrika deposunun yerine inşa edilen caminin temeli 2009 yılında atıldı ve 2010 yılında kaba inşaatı tamamlandı. 2012'den bu yana ibadete olan açık cami, uzun bir yenilenme geçirdi ve resmi açılışı bugün Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Bu camide, aynı anda 1200'den fazla kişi ibadet edebiliyor.

DİTİB, Almanya'da tartışma yaratan bir kurum. Alman yasalarına göre kurulmuş bir vakıf olmasına karşın görevlileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanıyor ve Türkiye'de devlet memuru kadrosundan istihdam ediliyor.

Almanya'da yüzlerce camisi bulunan DİTİB'in bazı elemanlarının, bu ülkede yaşayan Türkiye kökenliler hakkında istihbarat faaliyetleri yürüttüğüne dair zaman zaman çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak bu iddialar DİTİB tarafından yalanlanıyor.

Köln'de geniş güvenlik önlemleri

Erdoğan'ın yapacağı açılış öncesi Köln'de hem protesto hem de destek eylemleri düzenlendi.

Köln Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 3 bin polisle kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca, Köln polisi güvenlik önlemleriyle ilgili gerekli uyarıları Twitter hesabı üzerinden Türkçe, Kürtçe ve Almanca yapmaya başladı.

Açılışı yapılacak olan caminin etrafında toplananlar, ellerindeki pankartlarla ve attıkları sloganlarla Erdoğan'a destek verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle toplanan kalabalığın "Dik dur eğilme, bu millet seninle" diye tezahürat yaptığı duyuldu.

Protestocular ise kentin farklı bir yerinde, Ren Nehri'ne yakın bir bölgede toplandı.

Toplanan kalabalık elinde "Erdoğan Hoşgelmedin" pankartları taşırken, özellikle insan hakları ihlallerine yönelik tepki dile getirildi.

Sabah Merkel ile kahvaltı

Erdoğan, sabah saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.

Yaklaşık 2,5 saat süren kahvaltıya Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Liderler, dün de bir araya geldiler. Ancak yapılan açıklamalarda, gazeteci Can Dündar'ın iadesi, Fethullah Gülen Yapılanması'nın Almanya tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilmesi ve Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması konularında anlaşma sağlanamadığı görüldü.

Erdoğan, Köln'deki açılışın ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.