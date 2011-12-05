Erdoğan'ın 'bulun' dediği Tolga akıl hastanesinde bulundu

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'Tolga Eyüp'te' ihbarı

'Oğluma çok benziyor'

DNA testi belirleyecek

7 yıl önce tatil için gittiği İğneada'da kaybolan İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik bölümü öğrencisi Tolga Baykal Ceylan'ın hikayesi, Başbakan Erdoğan'ın kayıp yakını ailelerle buluşmasında yeniden gündeme gelmişti. Başbakan'ın talimatıyla kayıp gencin dosyası tekrar açılırken, bir meclis araştırma komisyonu kurulmuş, emniyet ve Jandarma teşkilatı da çalışmalara başlamıştı.Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Yurt dışına kaçtığı ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Ceylan'ın izine, İstanbul'da rastlandı.Tolga'nın kaybolduğu tarih 13 Ağustos'ta İğneada'da bir eylem düzenleyen anne Kadriye Baykal, İstanbul'a döndüğünde bir süprizle karşılaştı. İddiaya göre, İstanbul İnsan Hakları Derneği'ne bir ihbarda bulunan vatandaş, Eyüp Cami'nin yakınında sokakta yaşayan bir kişinin Tolga olduğunu öne sürdü. Anne Baykal hemen bahsedilen yere gitti ve saçları beyazlamış, akli dengesi yerinde olmayan bir gençle karşılaştı. Bölge esnafının 1.5 yıldır orada yaşadığını ve aslında çok kültürlü ve eğitimli olduğunu öne sürdüğü şahıs, Tolga ile büyük benzerlik gösteriyordu. Yaşı genç olmasına rağmen sokakta yaşadığı için yüzü oldukça hırpalanan şahsı inceleyen anne Baykal, oğlu ile benzerlikler kurdu.Ancak, vücudunda ağır yara izleri, çene ve kolunda kırıklar ve boynunda da 7 santimlik bir ameliyet izi bulunan kişinin Tolga olup olmadığı tam olarak teşhis edilemedi. Anne Baykal'ın yeni giysiler aldığı genç, tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 7 yaşındaki bir çocuk gibi davrandığı öğrenilen ve bir benzinciden kaçırılarak tecavüze uğrayıp işkence gördüğünü öne süren genci her gördüğünde biraz daha oğluna benzettiğini belirten anne Baykal, 'Dikkatle inceledim. Oğulma çok benziyor. Ama kesin bir şey söyleyemiyorum' dedi.Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'ne giden ve yardım isteyen anne Baykal, "Vali yardımcısından oğlum olabilir diye DNA testi istedik. Üç gün önce DNA testi yapıldı. Normalde sonuçlar 1 ayda çıkıyormuş. Ancak Başbakanımız devrede olduğundan test 15 gün içinde sonuçlanacak. DNA sonucunun olumlu olmasını istiyorum. 7 yıldır aradığım oğluma sarılmak istiyorum" diye konuştu.