Erdoğan'ın 'Brezilya'daki de aynı oyun' açıklamaları Zaytung'u haklı çıkarttı

Mizah sitesi Zaytung'un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a şaka ile yakıştırdığı sözler Başbakan'ın Erzurum mitinginde gerçek oldu. Zaytung'un "Brezilyada da aynı oyun oynanıyor. Sadece biraz daha teknik, daha iyi kapanıyorlar, hızlı hücuma çıkıyorlar" şakasından sonra Başbakan Erdoğan mitinginde "Brezilya'da da aynı oyunlar oynanıyor" dedi

Başbakan Erdoğan, Erzurum'da Gezi Parkı eylemlerinin arkasında faiz lobisi olduğu yönündeki açıklamalarına eklemede bulunarak, "Türkiye'de oynanan oyun"un bir benzerinin Brezilya'da oynandığını belirtti. Brezilya'daki halk ayaklanmasının ardında faiz lobisi olduğunu belirten Erdoğan, " Brezilya'da da aynı oyunu oynadılar. Brezilya gençliğini kullandılar" dedi.

'Milli iradaye samba'

Zaytung.com'da yer alan Başbakan Erdoğan'ın Brezilya'daki halk ayaklanmasına ilişkin açıklamalarına yer veren mizahi haberler şöyle:

"Tayyip Erdoğan'ın 'Brezilya'da da aynı oyunlar oynanıyor' açıklamasından sonra AKP Rio İl Başkanlığı 'Milli İradeye Samba'' mitingi düzenlemeye hazırlanıyor..."

"Başbakan Erdoğan: ''Brezilyada da aynı oyun oynanıyor. Sadece biraz daha teknik, daha iyi kapanıyorlar, hızlı hücuma çıkıyorlar...''

'Türkiye’de başaramadıklarını Brezilya’da başarabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar'

Erdoğan dün düzenlenen Kayseri mitinginde de benzer ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, "Brezilya’da da aynı oyun oynanıyor. Semboller, afişleri Twitter, uluslararası medya aynı. Türkiye’de başaramadıklarını Brezilya’da başarabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar" demişti.