T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın 'Brezilya'daki de aynı oyun' açıklamaları Zaytung'u haklı çıkarttı

Erdoğan, Erzurum mitinginde faiz lobisinin Brezilya'da da aktif olduğunu öne sürerek, Güney Amerika ülkesindeki halk ayaklanmasının 'aynı oyun'un bir parçası olduğunu belirtti

23 Haziran 2013 21:52

Mizah sitesi Zaytung'un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a şaka ile yakıştırdığı sözler Başbakan'ın Erzurum mitinginde gerçek oldu. Zaytung'un "Brezilyada da aynı oyun oynanıyor. Sadece biraz daha teknik, daha iyi kapanıyorlar, hızlı hücuma çıkıyorlar" şakasından sonra Başbakan Erdoğan mitinginde "Brezilya'da da aynı oyunlar oynanıyor" dedi

Başbakan Erdoğan, Erzurum'da Gezi Parkı eylemlerinin arkasında faiz lobisi olduğu yönündeki açıklamalarına eklemede bulunarak, "Türkiye'de oynanan oyun"un bir benzerinin Brezilya'da oynandığını belirtti. Brezilya'daki halk ayaklanmasının ardında faiz lobisi olduğunu belirten Erdoğan, " Brezilya'da da aynı oyunu oynadılar. Brezilya gençliğini kullandılar" dedi.

 

'Milli iradaye samba'

 

Zaytung.com'da yer alan Başbakan Erdoğan'ın Brezilya'daki halk ayaklanmasına ilişkin açıklamalarına yer veren mizahi haberler şöyle:

"Tayyip Erdoğan'ın 'Brezilya'da da aynı oyunlar oynanıyor' açıklamasından sonra AKP Rio İl Başkanlığı 'Milli İradeye Samba'' mitingi düzenlemeye hazırlanıyor..."

"Başbakan Erdoğan: ''Brezilyada da aynı oyun oynanıyor. Sadece biraz daha teknik, daha iyi kapanıyorlar, hızlı hücuma çıkıyorlar...''

 

'Türkiye’de başaramadıklarını Brezilya’da başarabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar'

 

Erdoğan dün düzenlenen Kayseri mitinginde de benzer ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, "Brezilya’da da aynı oyun oynanıyor. Semboller, afişleri Twitter, uluslararası medya aynı. Türkiye’de başaramadıklarını Brezilya’da başarabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar" demişti.

 

 

 

 

ETİKETLER

erdoğanbrezilyaaynı oyunoynan oyunlar

İlgili Haberler

Erdoğan'dan çağrı: Evinize Türk bayrağı asın

Başbakan Erdoğan Erzurum'da konuştu: Varsın tweetle saldırsınlar, dadaşımın iradesi var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24