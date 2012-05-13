T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan’ın başkanlık projesine ilk destek Ahmet Türk’ten geldi

Ahmet Türk başkanlık sistemi için 'Valileri halk seçerse evet deriz' dedi

13 Mayıs 2012 14:51

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, yerel yönetimlerin ve halkın söz sahibi olduğu, valilerin halk tarafından seçildiği bir başkanlık sistemini destekleyeceklerini söyledi. Başkanlık sistemi adı altında “ırkçı, faşist bir diktatörlük” kurulmasına ise asla müsaade etmeyeceklerini belirten Ahmet Türk, “ Yerel halkın iktidarda olduğu başkanlık sistemine ‘evet’ deriz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da dün düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi’nde (HDK) konuşan Ahmet Türk, başkanlık sistemini şu sözlerle değerlendirdi:

“Başkanlık bir sistemdir. Başkanlık sisteminde halkların yerel iktidarlarının yeri var. Valiler halk tarafından seçilir. Yönetim anlayışı tamamen değişir. Eğer siz başkanlık sistemiyle bunu gerçekleştirecekseniz, ‘evet’ deriz. Ama ırkçı, faşist bir diktatörlük kuracaksanız, asla buna izin vermeyeceğiz.”


“O boş komisyonda ben de varım”


Kongrede kendisinden önce konuşan bazı BDP milletvekillerinin Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na “boş komisyon” dediğini belirten BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, “O komisyonda ben de vardım” dedi. Anayasanın komisyonlarda yapılmadığını bilecek kadar bilgiye sahip olduklarını aktaran Önder, yine de burada güzel işlerin yapılabileceğinin altını çizdi. Önder, şunları söyledi:

“Bizim birincil öncelliğimiz, bu alanları siyaset alanlarına çevirmek, halklarımızın lehine değişiklikler yapılmasına yardımcı olmak. Bize düşen, savaş politikalarına set çekmek. En azından evrensel hukuk ilkelerine uygun bir anayasa yapılmasını sağlamak.”

Salondaki sandalyelerden birinin kırılması üzerine ise Önder, “Eski kapitalistler daha haysiyetliydi, kaliteli sandalye yapıyorlardı” diyerek salondakileri güldürdü.

ETİKETLER

Erdoğanbaşbakanbaşkanlık sistemiahmet türkbdpbağımsızmardinevetdestek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24