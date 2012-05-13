Erdoğan’ın başkanlık projesine ilk destek Ahmet Türk’ten geldi

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, yerel yönetimlerin ve halkın söz sahibi olduğu, valilerin halk tarafından seçildiği bir başkanlık sistemini destekleyeceklerini söyledi. Başkanlık sistemi adı altında “ırkçı, faşist bir diktatörlük” kurulmasına ise asla müsaade etmeyeceklerini belirten Ahmet Türk, “ Yerel halkın iktidarda olduğu başkanlık sistemine ‘evet’ deriz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da dün düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi’nde (HDK) konuşan Ahmet Türk, başkanlık sistemini şu sözlerle değerlendirdi:

“Başkanlık bir sistemdir. Başkanlık sisteminde halkların yerel iktidarlarının yeri var. Valiler halk tarafından seçilir. Yönetim anlayışı tamamen değişir. Eğer siz başkanlık sistemiyle bunu gerçekleştirecekseniz, ‘evet’ deriz. Ama ırkçı, faşist bir diktatörlük kuracaksanız, asla buna izin vermeyeceğiz.”



“O boş komisyonda ben de varım”



Kongrede kendisinden önce konuşan bazı BDP milletvekillerinin Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na “boş komisyon” dediğini belirten BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, “O komisyonda ben de vardım” dedi. Anayasanın komisyonlarda yapılmadığını bilecek kadar bilgiye sahip olduklarını aktaran Önder, yine de burada güzel işlerin yapılabileceğinin altını çizdi. Önder, şunları söyledi:

“Bizim birincil öncelliğimiz, bu alanları siyaset alanlarına çevirmek, halklarımızın lehine değişiklikler yapılmasına yardımcı olmak. Bize düşen, savaş politikalarına set çekmek. En azından evrensel hukuk ilkelerine uygun bir anayasa yapılmasını sağlamak.”

Salondaki sandalyelerden birinin kırılması üzerine ise Önder, “Eski kapitalistler daha haysiyetliydi, kaliteli sandalye yapıyorlardı” diyerek salondakileri güldürdü.