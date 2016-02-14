Erdoğan'ın başdanışmanları 23'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanları son 5 ayda 23'e ulaştı. Danışmanlaradn 15'inin eski AKP milletvekili olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Basın Müşaviri Lütfüllah Göktaş ile Mustafa Varank, Aydın Ünal, Mücahit Arslan ve Yiğit Bulut gibi isimlerin yanında, bugünlerde Beştepe’de A Takımı’nın yanına yeni bir ekip de yerleşmeye başladı. Başdanışmanlar Koridoru, o ekibin taşınmasıyla hareketlendi.

Hürriyet Gazetesi Parlamento Büro Şefi Nuray Babacan Beştepe'deki kulis gelişmelerini aktardı.

Hürriyet gazetesinin bugünkü (14 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Demirel'in danışmanı

Son 5 ayda başdanışman kadrosu 23’e ulaştı. Bunların 15’i eski AKP milletvekili.

İlk dikkat çekici isim Şükrü Karatepe. Kayseri’nin eski Büyükşehir Belediye Başkanı. O dönemde icraat ve açıklamalarıyla sık sık tartışma konusu olmuştu.

Eski gazete sahibi gazeteci, köşe yazarı İlnur Çevik de son günlerde danışman kadrosuna geçen sürpriz isimlerden biri. Çevik’in Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin aktörleriyle yakın diyaloğu bilinen bir isim. Çevik, 1990’lı yıllarda Süleyman Demirel’e de danışmanlık yapmıştı. Ayrıca Prof. Necmettin Erbakan’a da yakın bir isimdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde yakın çalıştığı Maksut Serim’i de başdanışmanları ekibine dahil etti. Serim, 12 yıl Başbakanlık Örtülü Ödenek Başkanlığı yaptıktan sonra şimdi de Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödeneğini yönetecek.

Başdanışmanlar koridorunda yerleşme telaşı yaşanırken, bu konuda en rahat isim Burhan Kuzu. Hem milletvekili hem danışman olan tek isim o. Kuzu, fiilen bu görevi yürütüyor, yani resmi kadroda görünmüyor. Anayasa uzmanı ve başkanlık sisteminin kuvvetli savunucusu Kuzu’nun hemen ardından 7 Haziran’da Kars milletvekili olan Mehmet Uçum’u hatırlatmak lazım. Uçum, 1 Kasım seçimlerinde aday olmadı, ancak Beştepe’nin “hukukçu’ başdanışmanları arasına katıldı. Uçum’un, Başkanlık sistemi konusundaki çalışmalarda koordinasyon görevini yürütmesi bekleniyor. Kuzu ve Uçum dışında, eski Ordu milletvekili İhsan Şener, eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, eski Şanlıurfa milletvekili Emin Önen, eski Konya milletvekili Mustafa Akış, eski İstanbul milletvekilleri Reha Denemeç, Özlem Zengin, Alev Dedeğil ve Oktay Saral, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, eski Trabzon milletvekili Şeref Malkoç, eski Sivas milletvekili, milli güreşçi Hamza Yerlikaya, eski Konya milletvekili Gülay Samancı, eski Ankara milletvekilleri Seyit Sertçelik ve Bülent Gedikli, Saray’a resmen başdanışman olarak atandılar.

Yeni projeler var

Mustafa Akış, Emin Önen gibi genç isimler yeni projeler geliştirmek için görevlendirildi. Şeref Malkoç ve Özlem Zengin’in de Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi konusunda Kuzu ve Uçum’a destek olması bekleniyor. Reha Denemeç dış politika, Bülent Gedikli ise ekonomi konularında rapor hazırlıyor. Geçici hükümetin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan ve Alev Dedeğil’in kadın ve aile konulu çalışmalar yürüttükleri biliniyor. Bu isimlerin dışında yapılan 4 atamayla başdanışman sayısı 23’e yükseldi.