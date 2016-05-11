Erdoğan'ın başdanışmanından, Gül'ün başdanışmanına dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mustafa Varank, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında, "iftra" ve "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesine verdiği söyleşideki Varank'a ilişkin ifadeleri nedeniyle Sever'in ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.

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Selin Ongun’a verdiği söyleşi Cumhuriyet gazetesinde pazartesi ve salı günü peşpeşe yayımlanan Sever, sosyal medyada yaptıkları linçler ve saldırılarla tanınan Aktroller’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank tarafından yönetildiğini iddia etmişti. Varank, Sever’in ifadeleri üzerine sosyal medya üzerinden avukatlarının işlem başlattığını duyurmuştu. Varank, ‘Erdoğan’ın arkasındaki şebeke’ başlığıyla yayımlanan yayımlanan yazı için Cumhuriyet’e tekzip göndermiş, Ongun’a suç duyurusunda bulunmuştu.

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Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Sever’in verdiği röportajda Varank’a karşı “iftira” ve “hakaret” suçlarının işlendiği öne sürüldü. Ankara'da ikamet eden Ahmet Sever'in talimatla ifadesinin alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi talep edildi.