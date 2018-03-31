Erdoğan'ın Başdanışmanı: Rusya yardım etmeseydi insansız hava aracı bile uçuramazdık

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ve Zeytin Dalı Harekâtı'nı Rusya'nın desteği sayesinde yaptığını söyledi. Çevik "Rusya hava sahasını açmasaydı bırakın El Bab'a ve Afrin'e girmeyi, insansız hava aracı bile uçuramazdık" dedi.

Türkiye'nin son dönemde ABD ve Rusya ile ilişkilerini yorumlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Suriye'de El Bab ve Afrin'e yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın Rusya'nın desteği sayesinde yapıldığını söyledi.

"Rusya kendini Cumhurbaşkanımıza kanıtlıyor"

Rusya ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma hakkında konuşan Çevik, "Rusya son dönemde Cumhurbaşkanımıza kendini ispatlıyor. İyi bir performans da gösterdi. Benim kişisel notum 10 üzerinden 10 olur" dedi.

"İHA bile kaldıramazdık"

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının Rusya'nın desteği sayesinde yapıldığını söyleyen Başdanışman Çevik, "Rusya hava sahasını açmasaydı bırakın El Bab'a, Afrin'e girmeyi insansız hava aracı bile kaldıramazdık" diye konuştu.

"Erdoğan'ın dehası Suriye'de bizi masaya oturttu"

Çevik, "Suriye'de çözüm olunca, rejimin bir numaar olacağını kim diyor? Kaldı ki Türkiye Afrin'de yaratılan harika olay -bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük dehası var- bu uzun vadede bizi masaya koydu. Suriye'de kim var masada. Rusya var, Suriye var, Türkiye var. Amerika eğreti oturuyor. Amerika bir bacağı kırılmış sandalyede oruruyor. YPG-PYD bir bacağı kırılmış sandalyedir" diye konuştu.

"Afrin'de 50 küsur şehit verdik ama..."

Hakan Çelik, "İnşa sürecinde Türkiye, Suriye ve Irak'tan büyük pastayaı alcak mı?" diye sordu.

Başdanışman Çevik bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Tabi. Biz zamanıdna Irak'ta olsaydık çok dha fazla söz sahibi olacaktık. Suriye'de biz daha güçlüyüz. Her şeyimizle oradayız. Orada iki büyük kazancımız var. Mehmetçiğimizin büyük kahramanlığı ve özverisi iki tane önemli olay yaptı. Bir bizi Suriye'ye güçlü bir şekilde sokarak, geleceğmizi kurtardılar. Allah razı olsun şehitlerimiz ve gazilerimiz. Ama bakın 56 tane şehidimiz var, şimdi arttı 2 tane daha girdi. Bu şehitlerimiz, 50 küsur şehit var, eğer biz o şehitleri vermeseydik, Afrin'e girmeseydik, PKK'nın oradaki varlığı belki ileride bize Türkiye içinde 1000 şehide mal oalcaktı. Onların kendilerini feda etmeleri, belki 1000 kişiyi belki daha fazlasını kurtardı. Ben çok gururluyum."