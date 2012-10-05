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Politika

Erdoğan'ın, başbakan adayı Mehmet Ali Şahin mi?

Fehmi Koru, AKP'de Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Ali Şahin'in 2014'de Başbakanlık görevini üstlenebileceğini öne sürdü

05 Ekim 2012 12:30

Star Gazetesi yazarı Fehmi Koru, Erdoğan'ın kendisinden sonra başbakanlık yapması için Mehmet Ali Şahin'i düşündüğünü iddia etti.

Habertürk ekranlarında Ece Üner'in sorularını yanıtlayan Fehmi Koru, AKP'de yaşanan yeniden yapılanma sürecini yorumladı. Koru, AKP'de Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Ali Şahin'in 2014'de Başbakanlık görevini üstlenebileceğini öne sürdü.

Fehmi Koru programda konuyla ilgili şunları söyledi:

"Geçen haftayı Ankara'da geçirdim. Bu konuların konuşulduğu ortamlarda bazı isimler telaffuz edildi. AK Parti'de 'ikinci adam' olarak en fazla telaffuz edilen isim Mehmet Ali Şahin'di. Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği isimler kimlerdir dediğiniz zaman akla gelen ilk isim Mehmet Ali Şahin oluyor. Bundan sonra gerçekten çok kritik bir 2 yıl geçecek. Bu iki yıl içerisinde Tayyip Bey adına partiye sahip çıkacak bir isme ihtiyaç olacak. Özellikle 2014'deki bir geçiş süreci yaşanacağı varsayımıyla. Önce partiye sahip çıkacak sonrasında Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olunca geçici bir süre belki de başbakanlığı üstlenebilecek bir isim kim olabilir deyince yine akla onun ismi geliyor. Dolayısıyla AK Parti'de ikinci ismin Mehmet Ali Şahin olması benim için sürpriz değil."

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