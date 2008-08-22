Erdoğan'ın başarısının sırrı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede "hortumların kesildiğini, mafyalar, çetelerin iktidarı

belirlemediğini" ifade ederek, "Bu ülkede millet iktidar belirliyor. Birileri çetelerin avukatlığına soyunabilir. Bu önemli değil. Asıl olan milletin ne dediğidir" dedi.

Rize'de bulunan Erdoğan, Güneysu ilçesindeki konutundan çıkarak, Merkez Camisinde cuma namazını kıldı. Namazın ardından, başbakanlık otobüsün çıkan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, son 5 yılda Türkiye'de ve ve Rize'de ne denli bir açılış furyası olduğunun bilindiğini ifade ederek, Türkiye'nin bir dönüşümün içerisinde adeta kendini yeniden bulduğunu, tarihiyle adeta yeniden buluştuğunu söyledi. Bu yükselmenin 3 temel unsuru bulunduğunu, bunların da yolsuzlukla, yasaklarla ve yoksullukla mücadele olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine

şöyle devam etti:

"Daha iyiye ulaşacağız. Daha güzel günlere kavuşacağız. Bunun için de gayret, dayanışma gerekiyor. Hortumlar, hamdolsun büyük ölçüde kesildi. Bu ülkede mafyalar, çeteler iktidar belirlemiyor. Bu ülkede millet iktidar belirliyor. Ha, birileri çetelerin avukatlığına soyunabilir. Bu

önemli değil. Asıl olan milletin ne dediğidir. Millet ne derse, bu ülkede o olur. Tarihte o oldu, bundan sonra da o olacak. 'Demokrasi' diyorsak, eğer demokrasiye inanıyorsak, o zaman milletin dediğine saygı duyacağız. Bazı seçkincilerin, belirleyicilerin, çeteyle, onla bunla

yaptıklarını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bu mücadelede, devlet millet dayanışması olduğu sürece, arzuladığımız yarınlara ulaşacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."



Bekara karı boşamak kolay



"Bekara karı boşamak kolaydır" diyen Erdoğan, muhalefetin bir sorumluluğu bulunmadığını, sorumlu mevkiye geldikleri zaman neler yaptıklarını da bildiklerini söyledi.

Erdoğan, gaz yağı, benzin kuyruklarını bildiklerini, o kuyrukların olduğu dönemde bu ülkede iktidarda kimin olduğunu da bildiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizi bunlar delikli kuruşa muhtaç ettiler. O günleri biliyoruz ama bugün böyle bir sorun var mı. Zaman zaman çıkıyor, garip garip laflar ediyorlar, 'Türkiye'nin şu kadar borcu var' diye. Türkiye'nin borcunu koruşan kişi Türkiye'nin milli gelirini de konuşacak. Ona bakarsan

dünyanın en borçlu ülkesi Amerika... Ama Amerika'ya bir zararı var mı? Yok. Niye? Milli geliri, gayri safi yurtiçi hasılası yüksek de onun için. Orana bakacaksın. Orana baktığın zaman kıl, tüy... Biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin milli geliri neydi, ona bakacağız. Ondan sonra bugüne bakacağız. Nereden nereye geldik."







