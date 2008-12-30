Erdoğan'ın bahşişi simitçiyi işinden etti

Başbakan Tayyip Erdoğan’a simit satan ve 100 YTL bahşiş alan Özer Yalnız işsiz kaldı. Tezgah sahibi fırıncının 100 YTL bahşişi kendisiyle paylaşmasını istediğini söyleyen Yalnız "Bahşişi paylaşmayınca işten atıldım. Şimdi Başbakanımızın yardım eli uzatmasını bekliyorum" dedi.



Geçen hafta Erdoğan’ın simit alarak 100 YTL bahşiş verdiği 17 yaşındaki simitçi Özer Yalnız, iddiaya göre bağlı çalıştığı fırın sahibine bahşişin yarısını vermeyi kabul etmeyince işinden oldu.



Basında yer alan haberlerle "Başbakan’ın simitçisi" olarak anılan Özer Yalnız, Konya’da çiftçilik yapan babası Ali Yalnız’ın işlerinin kötüye gitmesi üzerine 5 ay önce ailesiyle Ankara’ya taşındı. 8 nüfuslu ailenin geçimine katkıda bulunmak için 15 yaşındaki kardeşi Mehmet ve babası Ali’yle birlikte simitçilik yapmaya karar veren Özer, "Deniz Simit Fırını" adına değişik tezgahlarda günlük 25 YTL yevmiye ile çalışmaya başladı. Kardeşi fırında simit dağıtırken, Özer ve babası da fırın sahibinin belirlediği değişik tezgahlarda çalıştı. Ancak geçen hafta Başbakan Erdoğan’ın simit alıp 100 YTL bahşiş bıraktığı Özer’in hayatı bir anda değişti.



İddiaya göre fırın sahibi Deniz Kolcu, kendi simit tezgahlarında çalışan Özer’den bahşişin yarısını istedi. Yalnız, "Başbakan o parayı bana verdi. Hem ben bahşişle eve doğalgaz satın aldım, sana veremem" dedi. Kolcu da genç simitçiyi ve kardeşini 25’er YTL yevmiyelerini vermeden işten çıkardı. Bir anda ünlü olup bir anda işinden olan Yalnız, "Önce tüm Türkiye beni tanıdı. Ertesi gün bahşişi fırın sahibiyle paylaşmayınca işten atıldım. Şimdi Başbakanımızın bana yardım eli uzatmasını bekliyorum" dedi.



Fırıncı: Gelmediler



Fırın sahibi Deniz Kolcu, Yalnız kardeşlerin simitçiliği bilmediğini ileri sürerek, "O ailenin simitçilik konusunda zaten bilgisi yok. Özer ve Mehmet’e günlük 30 YTL yevmiyelerini verdim. Daha sonra işe kendileri gelmedi. İddialar doğru değil" dedi.



Ailenin geçimi babaya kaldı



Baba Ali Yalnız iki oğlunun birden işsiz kalmasıyla üzüntülü. Ali Yalnız "Özer bahşişi aldı ama ne ona ne de kardeşine yaradı. 8 nüfuslu ailenin tüm yükü üzerime kaldı" diye konuştu. Ağabeyiyle birlikte işsiz kalan Mehmet Yalnız, ise "O günden sonra ne arayan ne soran oldu" dedi.

