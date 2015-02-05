Erdoğan’ın 'bağış kampanyası' mahkemelik oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağış kampanyasında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile Ankara Adliyesi'nde tespit davası açıldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, açılan davaya gerekçe olarak hükümete yakın bazı firmaların cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a yüz binlerce lira bağış yaptığını ancak hile yapılarak, bağışçı olarak çalışanların gösterildiğini, sorumluların tespitini talep etti.

Vedat Denizli’nin Zaman’da yer alan haberine göre, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde düzenlenen adaylara yardım kampanyalarında en yüksek bağış Tayyip Erdoğan'a yapılmıştı. Erdoğan'a, kampanya süresince 1 milyon 460 bin 745 kişinin bağışta bulunduğu ifade edilmişti.

Ancak bu bağışta bulunanların büyük kısmının seçimlerden önceki son işlem günlerinde gerçekleştiği iddiaları üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal harekete geçti. Tanal, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi aday olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim çalışmaları için açtığı geçici bağış hesaplarına usulsüz yöntemlerle para aktarıldığını iddia etti. Tanal, AK Parti'ye yakın firmaların bağış listelerine çalışanlarının adını yazıp, hepsinin karşısına 1 TL, 2 TL veya 50 kr bağış yaptıklarına ilişkin beyanda bulunarak, tek elden üç günde 1 milyondan fazla kişinin bağış yapmış gibi gösterildiğini dile getirdi. Bağış yapanların çoğunun bu bağışlardan haberi olmadığını belirten Tanal, burada yapılanın hem 9082,51 TL'lik üst sınır engelini hem de tüzel kişilerin bağış yapamayacaklarına ilişkin hükmü aşmak olduğunu ve çok fazla bağışçı olduğunu gösterip, yanıltıcı bir algı oluşturmak olduğunu vurguladı.

Mahmut Tanal, konu ile ilgili olarak Ankara Adliyesi'nde tespit davası açtı. Tanal; Hükümete yakın bazı firmaların cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yüz binlerce lira bağış yaptığını, ancak kanunda hile yaparak bağışçı olarak çalışanların gösterildiğini, bunun sorumlularının, bu sorumlularla işbirliği yapanların tespitini talep etti. Tanal, Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında kullandığı paranın hem kamu imkânları ile sağlandığını hem de özel şirketler tarafından finanse edildiğini belirterek, Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığının meşruiyeti olmadığını dile getirdi.