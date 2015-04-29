Erdoğan'ın aradığı 'babayiğit' Erzurum'dan çıktı: Dadaşmobil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yerli otomobil yapacak bir babayiğit lazım" çağrısının ardından çalışmalara başlayan Erzurumlu motor ustası Sabit Çalışır, 3 yıl süren çalışma sonucu ürettiği "Dadaşmobil" adlı otomobili Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Motor ustası Sabit Çalışır (64), 50. Yıl Caddesi'ndeki evinin altındaki atölyede 3 yıl süren çalışmalar sonucunda alüminyum gövde üzerine iki kişilik otomobil üretti.

Otomobilin motor, şasi, silindir, şanzıman ve diğer tüm aksamlarını kendisi tasarlayan Çalışır, cam, dikiz aynası, boya ve döşemesini de kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor.

Test sürüşlerine başladığı aracın üzerine "Cumhurbaşkanımıza yerli araba, Dadaş" yazan Çalışır, "Dadaşmobil" adını verdiği otomobilini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Çalışır, otomobili vatandaşlara örnek olması ve yerli otomobil üretimini teşvik etmek için yaptığını söyledi. "Türkiye'nin yüzde 100 yerli bir arabası olsun" diye bu projeyi başlattığını belirten Çalışır, şunları kaydetti:

"Ben 50 yıllık motor ustasıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bir yerli araba yapın' dedi, sanayiciler duymadı.