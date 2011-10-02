-Erdoğan'ın annesi yoğun bakımda İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Özel Medipol Hastanesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın safra kesesinin ameliyatla alınmasının ardından yoğun bakıma alındığını ve takibinin devam ettiğini bildirdi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: ''Tenzile Erdoğan Hanımefendi, 30 Eylül 2011 tarihinde saat 18.00 civarında karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle hastanemize müracaat etmiştir. Yapılan klinik radyolojik ve laboratuvar tetkikler sonucunda hastamıza akut kolesistit tanısı konmuş olup, gerekli ameliyat hazırlıklarını takiben, dün saat 11.00'de hastanemiz hekimlerinden Prof. Dr. Hasan Taşçı başkanlığındaki ekip tarafından kolesistektomi (safra kesesinin alınması) operasyonu gerçekleştirilmiştir. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastamızın takibi devam etmektedir. Hanımefendiye acil şifalar dileriz. ''