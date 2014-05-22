Erdoğan'ın Almanya programında Merkel ve Gauck yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, Almanya’ya kritik bir ziyarete hazırlanıyor. Erdoğan’ın ziyareti daha Almanya’ya ayak basmadan tartışma konusu haline geldi.

Almanya Şansöylesi Angela Merkel, Almanya’da sert mesaj vermesi ayrıca orada yaşayan bazı gruplar tarafından protesto edilmesi beklenen Erdoğan’a "Eminim ki Başbakan, cumartesi günü sorumluluk ve hassasiyet duygusuyla hareket edecektir" mesajını gönderdi. Merkel’in bu sözleri üzerine AKP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, olası provokasyonlara karşı uyarıda bulundu, ”Almanya hükümetinin gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına inanıyoruz” karşılığını verdi.

Başbakan Erdoğan, 24 Mayıs Cumartesi günü Köln’de olacak. Erdoğan’ın bu ziyareti en fazla yurt dışı seçmenin yaşadığı Almanya’da Cumhurbaşkanlığı seçimine start verilmesi olarak görülüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Yasin Aktay, ziyaretin içeriği ve Başbakan Erdoğan’ın olası mesajlarını Radikal gazetesinden Ömer Şahin’e değerlendirdi.

Aktay’ın verdiği bilgilere göre Başbakan Erdoğan, Almanya’ya resmi ziyaret yapmıyor. Bu yüzden programında Merkel veya başka bir Alman yetkili ile görüşme bulunmuyor. Başbakan, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratları Birliği (UETD)’nin 10’ncı yıl etkinliğine katılacak. Köln’deki Lanxess Arena’da Türk vatandaşlarına seslenecek. Erdoğan’ın “iyi vatandaşlık, entegrasyon ve Avrupa siyasetine aktif katılım’ mesajı verirken Alman Cumhurbaşkanı Gauck’un ODTÜ’deki sözlerine cevap olacak eleştiriler yönelteceği tahmin ediliyor.

AKP’de yıl dönümü yaklaşan “Gezi” olaylarının Almanya’dan destek gördüğü algısı yüksek. Yasin Aktay, “Gezi olayları Almanya’ya taşınmak isteniyor. Bazı provokasyonlar yapılmak istenebilir. Alman hükümetinin gerekli tedbirleri alacağına inanıyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın en az yüzde 65’i Tayyip Bey’i sever, bağrına basar. Buna rağmen Türkiye’deki Tayyip Erdoğan karşıtlarının Alman ırkçıları hatta Neo-Nazileriyle işbirliği yaptığını görüyoruz” dedi.

AKP’li Yasin Aktay, Başbakan Erdoğan’ın ziyaretinin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası olarak görülmesinin yanlış olacağını savundu. Erdoğan’ın ziyaretinin gündeminin “Köşk” olmadığını ,UETD’nin kuruluş yıldönümünde gurbetteki Türklere ve Avrupalılara mesaj vereceğini söyleyen Aktay,:” Bizim Cumhurbaşkanı adayımız henüz belli olmadı. Bakarsınız son dakika sürprizi yapar Başbakanımız” diyerek Erdoğan’ın aday olmayabileceği anlamına gelen ifade kullandı.