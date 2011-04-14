Erdoğan'ın AKPM'deki konuşmasına dış basın ne dedi?

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İşte Başbakan Erdoğan'ın Strasbourg'dan yaptığı sert çıkışa ilk tepkiler:Türkiye'nin açık sözlü Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fransızlardan bahsetmeyin.Erdoğan bugün AKPM'de sorulara yanıt verirken, Fransız olduğu şüphe götürmeyecek bir milletvekili, Türkiye'deki dini azınlıkların özgürlüklerini nasıl garanti edeceğini sordu. Erdoğan, "Ne dediğinin farkında değilsin" anlamına gelen bir tabirle, "Sanıyorum bu arkadaş Fransız. Aynı zamanda Türkiye'ye de Fransız" diye cevap verdi.Bu aralar, Türkiye'de Fransızları eleştirmek çok prim yapıyor ve Erdoğan bir seçim kampanyasının tam ortasında. Birçok Türk Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olmasını derin bir hakaret olarak görüyor. Son olarak Fransa'nın uygulamaya koyduğu burka yasağında Türk medyasına yüksek sesle, olumsuz tepkiler geldi.Bu arada Sarkozy'nin Türkiye'yi geçtiğimiz ay Paris'te yapılan Libya değerlendirme toplantısının dışında tutması da Fransa'yı sömürgeci, Türkiye'yi ise Ortadoğu'nun yeni oyun kurucusu olarak Erdoğan ve diğer Türk liderleri çok öfkelendirdi.Erdoğan Fransa'nın Libya'ya uygulanan uçuş yasağı konusunda liderliği üstlenmesini örtülü bir imayla "Bizim tavrımız birileri gibi ganimet önünde harami tavrı değildir" diye eleştiren Erdoğan Fransa ve diğer ülkelerin Libya'ya petrol için müdahale ettiğini defalarca söyledi.Erdoğan AKPM'de kendisini dinleyen vekillere ayrıca, Türkiye'yi insan hakları konularında eleştirmeden önce kendi ülkelerine bakmalarını ve Türkiye'nin seçim sürecinin onların işi olmadığını söyledi. Ancak Türkiye'nin AB üyelik sürecinin artık Türkler arasında oy getiren bir durum olmadığından hiç bahsetmedi.Analistler Erdoğan'ın bu çıkışını ikinci "One minute" olayı olarak nitelendirmeye başladı bile.Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan, kamuya açık yerlerde peçe yasağını resmen uygulamaya sokan Fransa'yı dini özgürlükleri ihlal etmekle suçladı.Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin laiklik konusundaki Fransız hukukunu benimseyen yegâne Müslüman ülke olduğunu söyledi."Laikliğin bugün Avrupa'da yeniden tartışılıyor ve özgürlükleri kısıtlamanın bir aracı haline dönüştürülüyor olması ironik" diyen Erdoğan, "Fransa'da şu anda kişisel inanç özgürlüklerine saygının olmadığını görüyorum" ifadesini kullandı.Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın, Arap dünyasından yükselen özgürlük çağrılarını dikkate alması ve desteklemesi gerektiğini söyledi.Erdoğan, AKPM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Artık Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya bakınca, petrol kuyuları görmekten vazgeçip, yaşanan trajedilere odaklanmak durumundayız" dedi.Erdoğan, bölgeye yapılacak herhangi bir askeri müdahalenin de "sadece insani kaygılar gözetilerek yapılması gerektiğini" vurguladı ve ekledi: "Yeni bir Irak veya Afganistan istemiyoruz."Erdoğan, "Libya'da ve son günlerde Filistin'de yaşanan olaylara, Avrupa'nın vicdan ölçeğiyle bakmasını, evrensel değerlerden, insanlık değerlerinden yola çıkarak gelişmeleri değerlendirmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKPM'de yaptığı konuşmanın ardından Ermeni milletvekili Armen Roustamian'ın sorusu üzerine "Türkiye ve Ermenistan arasında sınırların açılması ayrı bir konudur. Türkiye'deki Ermenilerin haklarının korunması da bizim sorumluluklarımızdan biridir. Biz anlaşmalara sadığız" dedi.Türkiye'nin aynı zamanda Ermenistan'ın çıkarlarını da savunduğunu söyleyen Erdoğan, "Azerbaycan'daki kardeşlerimizin haklarını da savunuyoruz ve bu hakların Ermeniler tarafından ihlalini asla kabul etmeyeceğiz. Açık konuşuyorum, bu sorunu çözmemiz lazım. Bugün bile sınırları açmaya hazırız. Ben her zaman için Dağlık Karabağ'daki sorunun çözülmesi için Minsk Grubu'nu daha aktif rol oynamaya davet ettim. ABD, Fransa ve Rusya sorunu çözmek için çabalarını artırmalı. Ermenistan'la sınır sorunu, Minsk Grubu'nun Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulmasıyla çözülecektir. Aksi takdirde işler çok zor olacaktır" dedi.