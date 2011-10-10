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Yaşam

Erdoğan'ın acısı, Acun'un programını erteletti

Acun Ilıcalı, dün akşam ekrana gelecek olan ve Adriana Lima'nın da canlı dans performansı...

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Acun Ilıcalı, dün akşam ekrana gelecek olan ve Adriana Lima'nın da canlı dans performansı yapması planlanan "Yok Böyle Dans"ı erteledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine taziye ziyareti yapan ünlü isimler arasında yer alan Acun Ilıcalı, dün akşam ekrana gelmesi planlanan "Yok Böyle Dans" yarışmasını erteledi.

Acun Ilıcalı, taziye ziyareti sırasında Başbakan'ın yanında oturmuştu.

Cenazeye de katılan Ilıcalı, Başbakan'ın acısını paylaştığı için dün Adriana Lima'nın da canlı dans performansı yapması planlanan yarışmayı erteledi.

"Yok Böyle Dans"ın yerine bant yayın olarak çekilen "Yetenek Sizsiniz" yarışması ekrana geldi.


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