Erdoğan'ın 250 bin liralık tazminat davasına karşılık Kılıçdaroğlu'ndan 71 sayfalık FETÖ-AKP delili

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ’nün siyasi ayağı sensin” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı tazminat davasına hazırlanıyor. CHP Meclis Komisyonu’nun raporuna koymadığı iddia edilen FETÖ ile AKP yöneticilerinin ilişkilerini anlattığı 71 sayfalık belgeleri mahkemeye delil olarak sunacak.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 250 bin TL tutarındaki tazminat davasına konu olan “FETÖ’nün siyasi ayağı” hakkında, CHP daha önce TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nun raporuna 71 sayfadan oluşan belgeyle yanıt vermişti. Erdoğan’ın dava açması üzerine mahkemeye de sunulması beklenen belgede, AKP yöneticilerinin FETÖ ile olan ilişkileri, video kayıtları, fotoğraflar, gazete küpürleri, sosyal medya paylaşımlarıyla tek tek anlatılıyor. Söz konusu belge, AKP içinde rahatsızlık yaratınca önce komisyon raporundan çıkarılmış, ardından da komisyon raporunun basımı durdurulmuştu.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye, ispat edeceğim” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı. Dava, “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bütün siyasi partilerin desteğiyle kurulan TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nun rapor yazım aşamasında “FETÖ’nün siyasi ayağı” konusunda AKP ile CHP arasında sert tartışmalar yaşanmış, komisyon raporuna muhalefete haber verilmeden AKP tarafından eklenen bölümlerde “CHP’nin FETÖ’yle aynı amaç birliği içinde olduğu” suçlaması yapılmıştı. Bunun üzerine CHP komisyona 71 sayfadan oluşan ek bir şerh vererek pek çok belgeyle AKP ile FETÖ arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermişti.

Ancak ek şerh, komisyon raporunun basımı sırasında korsan bir şekilde rapordan çıkarıldı; bu anlaşılınca da görüşmelerin ardından basımı durduruldu. Çalışma süresinin bitmesinin üzerinden yaklaşık 16 ay geçmesine karşın bugün TBMM’nin resmi kayıtlarında Darbe Araştırma Komisyonu hala çalışıyor görünüyor.

‘Kardeşlik’ belgesi

CHP’nin komisyona verdiği “AKP-FETÖ kardeşliği” başlıklı raporda pek çok belge ve kayıt bulunuyor. Söz konusu video kayıtlarından bazıları şöyle:

Erdoğan’ın FETÖ liderini yurda çağırdığı ve ‘Bu sıla hasret artık bitsin’ dediği kayıt, Erdoğan’ın Hakan Şükür’ün nikahını kıyması ve nikah sahibinin Gülen olmasına ilişkin kayıt, Erdoğan’ın 2010 referandum sonuçları için okyanus ötesine teşekkür ettiği kayıt, Erdoğan’ın övgü ve teşvik dolu TUSKON konuşmalarına ilişkin kayıt, Bekir Bozdağ’ın Türkçe olimpiyatlarında “Muhterem Fetullah Gülen hoca efendimize Antalya’da gönül dolusu selamlar” dediği kayıt, Bekir Bozdağ’ın TBMM Genel Kurulu’nda “Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir” dediği kayıt, Bekir Bozdağ’ın “Poliste, yargıda cemaat yapılanması” için “Öyle bir şey olabilir mi? dediği kayıt, Binali Yıldırım’ın Türkçe olimpiyatlarına Gülen’in şiirini okuduğu kayıt, Bülent Arınç’ın “Hoca efendi bence siyaset üstü bir insan, bizden daha iyi görebiliyor” dediği kayıt, Hüseyin Çelik’in “Cemaat devlete sızmıştır... Kargalar güler” dediği kayıt.

‘Gülen’i AKP kurtardı’

Belgeler arasında bazı gazetelerin FETÖ ile AKP arasında başlayan gerilim öncesi yaptığı haberlere de yer verildi. Bu kapsamda, Yeni Akit gazetesinin 29 Kasım 2013 tarihli birinci sayfasına yer verilerek, “2000 yılında 10 yıl hapis talebiyle DGM’de yargılanan Fethullah Hocaefendi; 2006 yılında AK Parti hükümetinin Terörle Mücadele Kanunu’nda yaptığı değişiklikle beraat etti” ifadelerinin yer aldığı “Gülen’i AK Parti kurtardı” başlıklı manşeti bulunuyor. Gülen’in Erdoğan’ın geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle gazetelere verdiği Geçmiş olsun ilanına da yer verildi.

Belgelerde 24 Kasım 2013 tarihli Star, Sabah, Akşam, Yeni Şafak, Yeni Akit ve Milliyet gazetelerinin manşetlerinde yer alan Erdoğan’ın “Cemaat ne istedi de ben geri gönderdim” açıklaması da bulunuyor. Numan Kurtulmuş’un “FETÖ’nün iktidar partisinde olmamasının düşünülemeyeceği”, Bekir Bozdağ’ın “CHP’si anlattı, başkası anlattı. Biz bunlara inanmadık” açıklaması da yer buldu. Belgelerde, Erdoğan ile Gülen’in yan yana olduğu 7 farklı fotoğrafın yanı sıra, Erdoğan’ın Gülen’le birlikte katıldığı açılışlara ilişkin iki farklı fotoğrafa yer verildi. AKP’li Burhan Kuzu’nun Gülen ile el sıkıştığı ve aynı masada yemek yediği fotoğraflar, Türkçe olimpiyatları için bastırılan hatıra paraya ilişkin fotoğraflar da belgeler arasında yer aldı. Belgeler arasında FETÖ lideri Gülen’i Pensilvanya’ya giderek ziyaret eden AKP milletvekillerinin fotoğrafları da bulunuyor.