Erdoğan'ın 100 günlük eylem planının ilk aşaması ekonomi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planının ilk aşamasını yarın açıklayacak. İlk aşamada yapılacaklar arasında enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele ve yurtiçinde tasarrufların arttırılması gibi başlıklar olacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde tüm bakanların ve yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı programda Erdoğan, kısa vadede hayata geçirilecek 400 projeyi kamuoyuna duyuracak. İlk 100 günlük icraat planının omurgasını ekonomide atılacak adımlar oluşturacak. Erdoğan’ın açıklayacağı icraat planında yerel seçimlere dönük hedefler de ağırlıklı olacak. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde hedeflerle ilgili kapsamlı bir brifing alan Erdoğan, daha sonra “ikinci 100 gün” ve ardından da “6 aylık” proje, plan ve adımları kamuoyuna açıklayacak.

Tasarruflar artacak

Yurtiçi tasarrufları önlemleri artıracak önlemler kalem kalem duyurulacak. Uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf oranları, büyüme ve cari açık hedeflerine uyumlu şekilde yükseltilmesi hedeflenecek. Kamu tasarruflarının artırılmasına devam edilecek. Kamu gelir ve harcamalarında etkinlik sağlanacak. Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek, caydırıcı vergilendirme yapılacak. İhtiyaç fazlası tüketim davranışlarının yoğun olduğu alanlarda israfla mücadele edilecek.