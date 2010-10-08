-ERDOĞAN: ''İKİSİNİ GİZLİ OTURUMLA YAPACAĞIZ'' ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz, tezkere ile bilgilendirmeyi ikisini birarada gizli oturumla yapacağız. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar'' dedi. Erdoğan, Almanya'ya hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Terörle mücadelede Kandil'i tasfiye projesinden bahsediliyor. Kandil'deki lider kadronun 50'sinin Avrupa'ya, geri kalan 250'sinin Irak'ta rehabilite edileceği yönünde haberler var. Böyle bir tasfiye planı var mıdır? CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadeleyle ilgili trafik konusunda talebi olmuştu, siz gizli oturumda Meclis'te halledebileceğinizi söylemiştiniz. Salı günü bir bilgilendirme yapılabilir mi?'' şeklindeki sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, ''Birinci soruyla ilgili cevabı o haberi yapanlara sorarsınız çok daha iyi olur. Çünkü biz bu konuyla ilgili herhangi bir atımı atarsak zaten bizzat bizlerden veyahutta ilgili arkadaşlardan duyarsınız. Diğerine gelince, biz, tezkere ile bilgilendirmeyi ikisini birarada gizli oturumla yapacağız. Arkadaşlarımız çalışmalarını şu anda sürdürüyorlar. Sanırım Salı günü bunu gerçekleştirecekler veya Çarşamba, şu anda grup başkanvekili arkadaşlarım bunun kararını verecekler'' diye konuştu.