Erdoğan'ı şikâyet eden HKP'li Ankut'u mahkum eden hâkim: Bazı sol görüşlü partiler ulusal değerleri gözardı ediyor!

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’a MİT TIR’ları nedeniyle dönemin Başbakanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı’na şikâyet ettiği gerekçesiyle hakaret suçundan verdiği 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Hâkim Yusuf Öztürk kararını açıkladıktan sonra "Ülke çıkarlarının herşeyin üstünde tutulması gerekir ancak bazı sol görüşlü partiler uluslararası hukuk değerlerini benimsemekte, ulusal değerler gözardı edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, söz konusu ülke çıkarlarının olduğu bir durumda, henüz hukuken savaş suçunu işledikleri ispat edilmeyen ve bu hususta karar verilmeyen ve devlet nezdinde saygınlıkları olan kişilerin uluslararası arenada savaş suçlusu olarak göstermenin, ne ülke çıkarları ile ne de masumiyet karinesi ile bağdaşacağını belirten Hâkim Öztürk, şu ilginç değerlendirmeleri yaptı:

“Bu kişilerin uluslararası arenada şikâyet edilmesi, tarih önünde yalnız o kişileri değil, temsil ettikleri devleti, yani somut olayda Türkiye Cumhuriyeti Devletini mahkûm ettirme gayretinden öteye gidemez. Kaldı ki, dilekçenin Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına veriliş konusu olan MİT TIR’ları adıyla basına yansıyan olayda, TIR’ların içerisinde insani yardım malzemesi veya silah yüklü olması ülkenin iç güvenliğini ilgilendirir. Ülke çıkarlarının herşeyin üstünde tutulması gerekir ancak bazı sol görüşlü partiler uluslararası hukuk değerlerini benimsemekte, ulusal değerler gözardı edilmektedir.” HKP lideri Ankut, avukatı Doğan Erkan aracılığıyla hapis cezası kararına karşı Yargıtay’a başvurdu.