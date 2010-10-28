Erdoğanı şaşırtan anket sonuçları

T24 - AKP’nin isteği üzerine, anket yapan Pollmark’ın yöneticisi Ertan Aydın: 'Eğitimli kesimin “hayır” oyu kullanması ve “sivil dikta” algısı Başbakan Erdoğan’ı şaşırttı. Eğitim düzeyi yükseldikçe AKP oyları düşüyor' dedi.



Aydın, hem anketin bütününü, hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuçlara verdiği tepkiyi açıkladı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Aydın, eğitimli kesimin “hayır” oyu kullanmasının ve “sivil dikta” algısının Başbakan Erdoğan’ı şaşırttığını söyledi. TRT Haber’de önceki gün Kozmik Oda programına katılan Aydın, şunları söyledi:



“2002’den bu yana yaptığımız araştırmalarda, eğitim düzeyiyle Ak Parti’ye oy verme arasında negatif bir ilişki olduğunu gördük. Yani eğitim düzeyi yükseldikçe insanların Ak Parti hakkındaki kanaatleri olumsuza dönüşüyor. Referandumda da eğitim düzeyi yükseldikçe ‘evet’ lehine kullanılan oy oranlarının düştüğünü gördük.



Okur-yazar değil, ilkokul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu ve yüksek lisans, doktora düzeyinde bir kategorizasyon yaptık. Rakamlarla ifade edecek olursak; eğitimsiz kesimde, okur-yazar olmayan ve ilkokul mezunu olanların yüzde 57.7 si düşük eğitimlilerde 50.6 ‘evet’ oyu kullanılmış. Orta eğitimlilerde 38’e, 36.5’lik bir denge var. Yüksek eğitimlilerde ise yüzde 32.1 ‘evet’ demiş, yüzde 42.5 ‘hayır’ demiş. Biz bu sunumu yaparken Sayın Başbakan da bu sonuca şaşırdığını belirtti. AK Parti bu kadar eğitime yatırım yaparken eğitimli kitlelerin neden AK Parti’nin lehinde olmadığını soruyor.”



Laik yaşamın tehdit altında olduğunu düşünen yüzde 66’ya ilişkin soruya ise Aydın, “Başbakan bu rakamları gördüğünde de hayret ve şaşkınlıkla karşıladı. Fakat algının buraya kaydığını görüyor ve bu gerçekliği soğukkanlılıkla kabullendi. Bu algıyı değiştirmeye dönük çalışmalar içinde olunacaktır. Benim sunumdan edindiğim izlenim bu. Hayırcılar kadar evetçiler arasında da yaşam tarzı kaygısı çok güçlü. Evetçiler de kendi yaşam tarzlarının Ak Parti tarafından güvence altına alındığını düşünüyor. Bunların oranı da evetçilerin içinde yüzde 62” yanıtını verdi.





‘Nefretten’ rahatsız



Aydın, şöyle devam etti:



“Başbakan yüzde 42’nin iktidara dönük nefret duygusunu azaltma yönünde bir çalışma içinde olacak. Başbakan bundan çok rahatsız oluyor, şöyle düşünüyor, gecesini gündüzüne katmış yoğun bir şekilde çalışan bir lider var ortada, inanılmaz şeyler yaptığını düşünüyor ülke için, ama bu yapılan işler belli kesimler tarafından yeterince takdir edilmiyor. Bu duygu onu çok rahatsız ediyor. Bunu hak etmediğini düşünüyor. En azından bir takdir duygusu olması gerektiğini, sevmeseler bile ‘Ülkeye güzel işler yaptı’ denmesini istiyor en azından.”





AKP, seçmeni NLP ile ikna edecek



İzmir’de Ak Parti Kadın Kolları Konak İlçe Başkanlığı’na kişisel gelişim uzmanı, 45 yaşındaki Sevim Tozan atandı. İzmirli kadınların ‘yaşam tarzı endişeleri’ni iletişimle gidermeyi amaçlayan Tozan, ‘Anahtara uygun kilit’ sloganıyla oyların düşük olduğu ilçelerde ofis açacak, ‘Gel tanış olalım’ toplantıları yapacak.



Kentte otellerin oda ve restoranlarını döşeyip, personelin üniformalarını tasarlayan kurumsal tekstil şirketinin sabihi Sevim Tozan, Ak Parti Konak İlçe Başkanlığı’na atandı. Tekstil mühendisi Tozan’ın yüzü, 15 yıl önce Manisa’nın Turgutlu İlçesi‘nde geçirdiği trafik kazası sonucu parçalandı. Tozan, kazadan sonra başlayan ‘ikinci hayat’ını kişisel gelişime adadı. NLP (Beyni anlama ve onu etkin bir biçimde kullanma yollarını öğreten teknik) üzerine eğitim alan Tozan, Ak Parti Konak Belediyesi Meclis üyeliği görevlerine bir yenisini daha ekleyerek Kadın Kolları Konak İlçe Başkanı oldu.







