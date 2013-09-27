Erdoğan'ı koruyan polislere 'ateş açıldı' iddiası

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Üsküdar'daki evine giden yolda güven tedbiri alan polislere ateş açıldığı iddia edildi. Polis caddede 7 adet boş kovan bulurken, ekipler ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gece 01:15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Erdoğan Kısıklı’daki konutuna geçmek üzere yola çıkarken, Üsküdar'daki evine giden yolda güven tedbiri alan polislere ateş açıldığı belirtildi.

İddiaya göre, Mustafa Kemal Köprüsü'nde konvoyun geçmesini bekleyen çevik kuvvet ekipleri ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polislerin beklediği yöne doğru, 100 metre uzaklıktaki 3001 Caddesi'nden peş peşe ateş açıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri Mustafa Kemal Paşa Köprüsü'nde boş kovanlar buldu. Başbakan güzergahını değiştirmeden, Boğaziçi Köprü yolunu kullanarak evine ulaştı.