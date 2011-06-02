Erdoğan'ı kızdıran pankartın hikâyesi

T24

Pankart kovalamacası

Emniyet müdürü gitti

Erdoğan kalpten ölümün üzerinde durmadı

TTB: Ölümcül kimyasal silah

Halkevleri hakkında

AKP’nin olaylı Hopa mitinginde emekli öðretmen 54 yaşındaki Metin Lokumcu’nun öldüğü, seçim otobüsündeki koruma polisi 36 yaşındaki polis memuru Servet Erkan’ın yaralandığı olaylar, bir inşaatta asılı pankartların indirilmek istenmesiyle başladı. Hopa’nın yankıları dün Emniyet Müdürü’nün istifası, parti liderlerinin karşılıklı suçlamaları ve çeşitli illerde yapılan AKP karşıtı gösterilerle devam etti.Radikal'in haberine göre, ÖDP Hopa İlçe Başkanı Nefise Yenigül’ün verdiği bilgiye göre ilçe halkı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gelmesinin beklendiği saat 11.00’den önce Hopa Meydanı’nda toplanmıştı. Erdoğan’ın mitingi ise sahil kenarındaki TIR garajında olacaktı. Hopa Meydanı’nın yanındaki inşaat halindeki binada CHP’nin dev bir bayrağı vardı. Bir gün önce polis bayrağı indirmek istemiş fakat CHP’liler itiraz etmişti.Miting sabahı bir grup Hopalı, “Karadeniz’in asi çocukları çayına ve suyuna sahip çıkıyor” yazılı bir pankartı asmak üzere aynı inşaata çıktı. Fakat polis de arkalarından giderek biber gazı sıktı ve müdahale etti. Buna rağmen pankart asıldı. Yenigül’e göre polisin ilk müdahalesi böyle başladı. Ardından gruba, “Açıklama yapamazsınız, dağılın” denildi. Fakat halk ayrılmadı. Böyle olunca gaz bombası atılarak müdahale edildi ve tüm Hopa gaza kesti.Sokak aralarında çatışmalar sürerken, Erdoğan’ın bahsettiği Halkevleri’ne ait, “Tek yol sokak tek yol devrim” yazılı pankart asıldı. Bu arada, inşaatla bitişik haldeki Gençlik Muhalefeti de kendi binasına “AKP Hopa’dan defol” yazılı pankart astı. Bu pankartlar Erdoğan’ın mitingi boyunca indirilemedi.Hopa’yı karıştıran olaylar sırasında göstericiler arasındaki emekli öğretmen Metin Lokumcu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Olayların ardından Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Hopa’da güvenlik zafiyeti yaşandığını söyleyince Artvin Valisi Mustafa Yemlihalioğlu ve İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan’ın istifa ettikleri haberleri yayıldı. Vali açıklama yaparak “Istifa etmem söz konusu değil” dedi. Artvin Emniyet Müdürü Muhsin Armağan’ın ise soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze alındığı ve yerine Hüsret Salmaner’in atandığı açıklandı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hopa’daki olaylara karışanlar için “Bunlar eli sopalı taşlı, maalesef şehir eşkıyaları” sözlerini dün de tekrarladı. Erdoğan olayları şöyle değerlendirdi:“Biz konuşmamızı yaptıktan sonra artık döneceğiz. Dönüş esnasında 100-150 kişilik grup bizim araçlarımıza yönelik taşlarını atmaya başladılar. Önümüzdeki araçlar olsun, otobüsümüz olsun ciddi isabetler aldı. Bu arada bizim otobüsümüzdeki bir koruma polisimiz aldığı isabetle otobüsten düştü. Allah kendisine şifalar versin. Bu arada bir tanesi de kalp krizi geçirerek, şu anda kimliğini bilmiyorum, üzerinde de fazla durmak istemiyorum, kalp krizi neticesinde öldüğü söyleniyor. Tabii bu bize karşı yapılmış ilk saldırı değil. İnşaatta devasa CHP’nin pankartı asılı. CHP pankartının yanında anında devamlı illegal eylemler içerisinde olan legal yapı içerisinde gizlenen pankart şu. ’Tek yol sokak, Tek yol devrim” altında Halkevleri. Bununla ne demek istendiği zaten belli, ortada.”Türk Tabipler Birliği (TTB), polisin kullandığı gazların, insan sağlığı açısından çok sakıncalı ‘ölümcül sonuçları olan kimyasal silahlar’ olduğunu belirterek uyardı.TTBD’den yapılan açıklamada toplumsal olaylarda kullanılan gazların, astım ataklarına neden olduğu, solunum fonksiyonunu bozduğu ifade edildi. Ayrıca bu gazların, yüksek miktarda maruz kalındığında kalp yetmezliği, karaciğer hasarı ve ölüme neden olduğunun bilimsel verilerle kanıtlandığı belirtildi. “Kimyasal silah olan gazların kullanılması kesinlikle çok sakıncalıdır” diyen TTB, İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık bakanlıklarının kullanılan gazlara ilişkin ivedilikle önlem almasını istedi.Halkevleri şimdiye kadar üç kez kapatılıp açıldı. 70’li yıllardaki sol harekette önemli rol üstlendi. Son zamanlarda hükümet temsilcilerine yumurta atılması ve metrobüs zammına karşı ‘turnike ihlali’ gibi eylemlerle gündeme geldi.